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05 ноября
Компания «Демлинк» отмечена наградой World Travel Leaders Award
На проходящем в эти дни международном туристическом фестивале London Travel Week Virtual были названы победители ежегодной престижной награды
В этом году важнейшая туристическая выставка в мире WTM полностью «ушла» в онлайн и проводится под названием WTM Virtual в рамках большого фестиваля London Travel Week Virtual. Одно из главных событий выставки – вручение наград World Travel Leaders Award – в этом году также прошло виртуально.
Наградой были отмечены 9 компаний и персонально лидеры туриндустрии из разных стран мира - Великобритании, США, Италии, России, ОАЭ, Индии и других. Как и в прошлые годы, компании-победители были номинированы на награду глобальными медиа-партнерами выставки. От России таким партнёром на протяжении более, чем двадцати лет выступает медиахолдинг «Турбизнес».
Критериями выбора победителей организаторы выставки WTM назвали ключевые темы этого года - recover, rebuild, innovate.
Российским обладателем награды World Travel Leaders Award стала одна из ведущих отечественных MICE&BT-компаний «Демлинк». В ходе церемонии сооснователь «Демлинка» Олег Бегляров дал онлайн-интервью гендиректору медиахолдинга «Турбизнес» Ивану Калашникову.
Как отмечает Олег Бегляров, коронакризис затронул мировой рынок делового туризма и MICE значительнее, чем сегмент leisure travel. «Его восстановление может быть более длительным. Но мы уже заранее начали внедрение ряда инициатив, которые помогут дать импульс нашей компании. В их числе перевод бизнес-процессов в онлайн, программы обучения сотрудников и корпоративных заказчиков, клиентоориентированный менеджмент».
Ключевыми рецептами «Демлинка» по рестарту бизнеса Олег Бегляров назвал внутренний туризм и digital-продукты. В ходе интервью Олег Бегляров подчеркнул: «Мы - оптимисты и настоящие эксперты рынка с 28-летним стажем работы. В штате компании более 250 профессионалов, а портфель заказов насчитывает 1300 постоянных клиентов».
Примечательно, что в ходе zoom-интервью Иван Калашников вручил Олегу Беглярову диплом победителя World Travel Leaders Award «на расстоянии».
Поздравляя всех победителей, директор выставки WTM Саймон Пресс подчеркнул: «Сегодняшние обладатели World Travel Leaders Award действительно представляют лидеров нашей отрасли, которые своими инновациями вносят неоценимый вклад в ее скорейшее восстановление после тяжелейшего кризиса».
/TOURBUS.RU
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