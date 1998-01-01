На фоне новой волны коронавируса турбизнес просит помощи у правительства

В связи с усложняющимся на фоне второй волны пандемии COVID-19 положением туротрасли Российский союз туриндустрии на Северо-Западе, который в настоящее время объединяет более 120 предприятий, обратился с письмом к первому вице-премьеру правительства России Андрею Белоусову, в котором констатировал: отрасль не показывает признаков будущего восстановления, - сообщает наш петербургский корреспондент.

В обращении в правительство объединение отмечает, что «третий квартал частично позволил восстановиться только отелям Краснодарского края и Республики Крым в то время, как отели в остальных субъектах РФ, несмотря на предоставленные меры поддержки, не смогли выйти даже на точку безубыточности и компенсировать убытки, сформировавшиеся за второй квартал».

«Происходит дальнейшее снижение уровня загрузки отелей в силу сезонного спада», - констатируют в РСТ- Северо-Запад.

По данным объединения, на 20 октября 2020 года среднее падение загрузки в гостиницах Петербурга составило 60-70% (по сравнению с прошлым годом), глубина бронирования не превышает недельного срока, а показатели доходности и средней цены на номер в этом году снизились более чем на 60%.

Несмотря на то, что по доходам от внутреннего туризма Петербург занял второе место среди городов РФ, заработав 23,86 млрд рублей, доля туристической отрасли составила всего 0,44% от ВРП, что в 10 раз меньше по сравнению с 2019-м.

«Период, когда компании начинают зарабатывать, начинается с мая и длится до сентября, но большую часть данного периода 2020 года туристическая отрасль «потеряла», так как ограничения в сфере туризма в регионах стали снимать уже в августе 2020 года, - говорится в обращении.

- Компании из туристической сферы не смогли восстановить финансовое состояние в достаточной мере, так как приток денежных средств в период марта-июля 2020 года полностью отсутствовал».

Авторы письма уточняют, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в данный момент усложняется и не приходится надеяться на улучшение и стабилизацию положения отрасли за счет проведения конгрессно-выставочных мероприятий, деловых поездок и посещения туристов во время каникул и праздников.

В связи с крайне уязвимым положением туротрасли, наиболее сильно пострадавшей в период пандемии, РСТ-Северо-Запад просит правительство принять ряд мер по ее поддержке. В частности, предлагается освободить предприятия отрасли от платежей в социальные фонды (социального страхования и пенсионный) до конца 2021 года, снизить ставки НДС до 5% на отдельные виды услуг и обязать организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отказаться от применения штрафных санкций за несвоевременную оплату их услуг организациями туристской отрасли до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, объединение предлагает оказать поддержку отрасли в период с октября 2020 по март 2021 гг. в виде субсидий на выплату зарплаты из расчета 1 МРОТ (12 130 руб.) на каждого сотрудника «для сохранения профессиональных кадров туриндустрии».

«При отсутствии поддержки со стороны государства отрасль могут ожидать необратимые последствия, - считает председатель правления РСТ-Северо-Запад Леонид Флит. - Выжить в условиях отсутствия иностранных гостей и ограниченного количества российских туристов, турбизнесу будет очень непросто. Что очень важно, крайне сложно будет сохранить прежний высокий уровень обслуживания туристов в Петербурге».

/TOURBUS.RU