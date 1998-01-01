Новости Российский турист погиб при крушении турецкого прогулочного катера Экскурсионное судно с 32 туристами на борту потерпело крушение сегодня утром в районе крепости Аланья

Туристический катер перевернулся сегодня в турецкой провинции Анталья (фото из сети Твиттер), на его борту находились 34 человека, идут спасательные работы, сообщили сегодня днем местные СМИ. «Известно, что в результате крушения судна один человек погиб, его тело было найдено при поисково-спасательных работах. Остальные туристы добрались до берега в спасательных жилетах», — проинформировали СМИ. Сообщалось, что инцидент произошел у побережья курорта Аланья примерно в 50-100 метрах от скалистого берега, возле пещеры Фосфорла. На помощь туристам отправились команды береговой охраны. Россиянин 1983 года рождения погиб в результате крушения туристического катера в Анталье, он остался в трюме затонувшего судна, сообщили позднее "Интерфаксу" в Генконсульстве России в Анталье. «По информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно под названием Вabaselavi вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России», — рассказали в консульстве. По данным дипломатов, около 10 утра судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. «Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи. Их жизнь вне опасности. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России, 1983 года рождения», — сообщили в дипмиссии. Как подчеркнули в Генконсульстве, обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью русского туриста в результате крушения экскурсионного катера. "Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Аланье, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся", — написал г-н Чавушоглу у себя в твиттере. Министр отметил, что "власти Турции позаботятся о всех нуждах пострадавших". Россиянка Тамара Зерюнова, 74 лет, отдыхала в одном из отелей курорта Алания. Во время купания в море ей стало плохо, на берег ее вытащили другие туристы, ставшие свидетелями происшествия. «Вызванная скорая помощь отвезла россиянку в больницу. Несмотря на усилия врачей, она скончалась», — пишут СМИ. Отметим что сегодня же местные СМИ сообщили, что пенсионерка из России умерла в больнице в провинции Анталья после того, как ей стало плохо во время купания в море. / TOURBUS.RU

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