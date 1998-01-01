Россиянка Тамара Зерюнова, 74 лет, отдыхала в одном из отелей курорта Алания. Во время купания в море ей стало плохо, на берег ее вытащили другие туристы, ставшие свидетелями происшествия. «Вызванная скорая помощь отвезла россиянку в больницу. Несмотря на усилия врачей, она скончалась», — пишут СМИ.