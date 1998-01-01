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AZUR air начнет регулярные рейсы из Москвы на Кубу 8 ноября/ NordStar в декабре свяжет Красноярск с Сочи/ «Аэрофлот» прекращает полеты из Москвы на Сахалин

AZUR air начнет регулярные рейсы из Москвы на Кубу 8 ноября

Регулярные рейсы авиакомпании AZUR air из Москвы на Кубу стартуют 8 ноября, полеты будут выполняться раз в неделю, сообщили порталу в пресс-службе компании.

"Регулярные рейсы из Внуково в международный аэропорт Кайо-Коко запланированы на всю глубину зимнего расписания по воскресеньям. Билеты поступили в свободную продажу. Благодаря регулярному статусу рейсов у путешественников будет возможность самостоятельно спланировать путешествие на Кубу", — пояснили в компании.

Как отметили в AZUR air, из Москвы рейс будет вылетать в 0:25 и прилетать на Кубу в 5:00. Обратные рейсы из аэропорта Кайо-Коко запланированы в 8:00. Полеты на Кубу будут выполнять Boeing 767-300 и Boeing 777-300ER.

Ранее сообщалось, что AZUR air с 4 ноября открывает чартерные рейсы в Кайо-Коко, а с 5 ноября начинает летать в Санта-Клару. Все рейсы в Санта-Клару будут чартерные, они запланированы по четвергам и воскресеньям. В Кайо-Коко чартерные рейсы будут выполняться по средам, а по субботам авиакомпания организует регулярные рейсы.

NordStar в декабре свяжет Красноярск с Сочи

АО "Авиакомпания Нордстар" (торговая марка NordStar, находится под контролем ГМК "Норникель") с 20 декабря начнет осуществлять прямые рейсы по маршруту Красноярск — Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям — на самолетах Boeing-737-800. Время в пути — 6 часов 10 минут. Продажа билетов на рейс открыта до 17 января.

По данным сайта международного аэропорта Красноярска, кроме "Нордстара" рейсы на данном направлении заявили авиакомпании Nordwind и "Победа". Nordwind будет летать на курорт с 18 ноября 2020 года по 27 марта 2021 года дважды в неделю (с 27 декабря появится третья частота), "Победа" — с 28 декабря по 25 марта 2021 года, также два раза в неделю.

Авиакомпания "Нордстар" создана в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — Домодедово (Москва), Емельяново (Красноярск) и Алыкель (Норильск).

Парк воздушных судов компании состоит из 9 самолетов Boeing-737-800, одного Boeing-737-300 и 5 турбовинтовых ATR-42-500.

«Аэрофлот» прекращает полеты из Москвы на Сахалин

Правительство Сахалинской области прекращает субсидирование рейсов "Аэрофлота" по маршруту Москва — Южно-Сахалинск — Москва, "Аэрофлот" с 5 ноября прекращает свои рейсы, ежедневные полеты на этом на этом направлении продолжит выполнять авиакомпания "Россия", сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

По данным областного Минтранса, в 2020 году пассажиропоток на рейсах, вылетающих из Москвы в Южно-Сахалинск и обратно, из-за противоэпидемических ограничений существенно сократился, "нередко самолеты не были заполнены даже наполовину".

Пресс-служба отмечает, что единые плоские тарифы на московском направлении по-прежнему сохраняются, стоимость билетов из Южно-Сахалинска в Москву и обратно составляет 22 тыс. 950 рублей.

"Пассажиры, купившие билеты на рейсы "Аэрофлота", могут не переживать. Авиакомпания пересадит их на самолеты "России". Полеты "России"будут осуществляться ежедневно. В дальнейшем количество рейсов будет определяться, исходя из потребностей жителей области", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерия Спиченко.

/TOURBUS.RU