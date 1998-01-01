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03 ноября
ANEX Tour снова расширил число городов вылета в Танзанию

В зимнем сезоне туроператор будет летать на Занзибар из девяти российских городов


По информации АТОР, туроператор ANEX Tour сообщил об изменениях полетных программ на Занзибар. Компания увеличивает объем перевозки и расширяет географию вылетов. Улететь на Занзибар теперь можно будет из девяти городов. Также заявлены дополнительные борта из Москвы на период новогодних каникул.

 

Так, к имеющимся шести городам (Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск) добавятся еще три: Екатеринбург, Красноярск и Уфа. Таким образом, на фоне конкурентов - Coral Travel (7 городов вылета), PEGAS Touristik (три города вылета) - сейчас у ANEX Tour самая обширная география вылетов.

 

Старт полетной программы из Екатеринбурга, говорят в пресс-службе ANEX Tour, намечен на 14 ноября по цепочке 10 дней /9 ночей. Борт AZUR air будет летать на танзанийский остров с «технической» посадкой в Самаре.

Это вынужденная мера, связанная с тем, что аэропорт уральской столицы пока закрыт для международных полетов. Как только ситуация изменится, рейсы станут прямыми. Предварительная продолжительность программы - до 24 марта 2021 г., - отмечает АТОР.

 

Полетная программа на Занзибар из Уфы стартует 27 ноября, а из Красноярска - 13 ноября. Планируется, что AZUR air будет летать по этим маршрутам до марта 2021 г. Грузить борта ANEX Tour будет вместе с туроператором «Интурист».

 

В компании напомнили, что 31 октября стартовала чартерная программа на Занзибар с вылетом из Москвы. Загрузка борта составила 100%. Следующий рейс из Москвы вылетит 7 ноября, свободные места на борту быстро заканчиваются.

Активность туристов вызвана в том числе привлекательными ценами, многие отели дают спецпредложения, а чартерный перелет также позволяет сделать цену более доступной. Так, 10 ночей на Занзибаре сейчас можно провести за 95 тыс. руб. на двоих.

 

Активно грузятся и новогодние заезды, отметили в компании. «Исходя из этого, мы добавили дополнительные рейсы из Москвы - сейчас на этот период есть вылеты 27 декабря, а также 1, 8 и 11 января.

/TOURBUS.RU


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