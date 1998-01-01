Сочи, Казань, Стамбул и Анталья — где отметят россияне День народного единства

Несмотря на то, что завтрашний выходной пришелся на середину недели, многие уставшие от пандемии россияне постарались использовать его и, объединив с ближайшими рабочими днями, устроить осенние мини-каникулы.

Как рассказали нам в компании Booking.com, самыми популярными внутренними направлениями, которые россияне чаще всего бронировали на ноябрьские праздники, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Краснодар и Ярославль. При этом пандемия внесла незначительные корректировки в список самых востребованных мест внутри страны: в прошлом году две российские столицы также занимали первые строчки, а вот фигурировавшие в рейтинге до этого Екатеринбург и Нижний Новгород в текущем году уступили место Калининграду и Волгограду.

Что касается международных поездок, то здесь произошли серьезные изменения. Желание отправиться в путешествие за границу у жителей страны не исчезло: почти четверть (21%) опрошенных стремятся посетить зарубежные страны до конца 2021 года. Примечательно, что и на 2020 год подобные планы сохраняются у 5% респондентов.

Среди всех международных направлений, которые доступны для туристов во время предстоящих ноябрьских праздников, путешественники из России предсказуемо больше стремятся в Турцию. Стамбул и Анталия стали самыми популярными пунктами назначения в этот период. При этом в прошлом году города Турции не попала даже в топ-3 — абсолютными фаворитам тогда были и Минск, Таллин и Рига.

При этом средний чек на авиабилеты по России на первую неделю ноября, на которую приходится День народного единства, снизился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 6675 до 3791 рублей. Это подтверждают данные по бронированиям авиабилетов интернет-сервиса Biletix.

При этом значительнее всего подешевели перелеты в Нижнем Новгороде – на 46% (с 8582 до 4637 рублей). На 41% снизилась средняя стоимость полетов в Тюмени и Екатеринбурге (с 7180 до 4301 и с 7204 до 4241 рубля соответственно). Авиапутешествия из Казани стали дешевле на 39% (c 9133 до 5532 рублей), в Краснодаре – на 29% (с 5008 до 3519 рублей).

Как и в целом в текущем году, продажи авиабилетов на ноябрьские праздники почти полностью перераспределились на внутренние направления. Доля бронирований внутри России на эти даты составила 98% (в аналогичный период прошлого года – 76%).

/TOURBUS.RU