Источники в авиаотрасли: Число рейсов между Россией и Турцией будет снижено

Россия и Турция изучают вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами, - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в одной из турецких авиакомпаний.

"Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение", — сказал источник. По его словам, "это естественный сезонный процесс".

"Зимой поток туристов все же ниже чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические", — сказал источник.

Между тем еще один источник информагентства, на этот раз в российской авиаотрасли, сообщил, что число рейсов, которые будет разрешено выполнять в Турцию после введения ограничений, зависит от решения оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что до 90% "завозных" случаев коронавируса попали в Россию из Турции. При этом эксперты отметили, что в действительности менее 1% россиян, прилетевших из Турции, заболели коронавирусом.

"Невозможно зимой грузить Турцию такими объемами, которые были летом. На побережье на зиму закрывается часть отелей, остаются только пятизвездочные гостиницы с инфраструктурой. Поэтому чартерные полетные программы сейчас активно переориентируется на Занзибар, все ждут расширения программ в Дубай, на Мальдивы, Кубу, запуска рейсов в анонсированную Доминикану. Но рост продаж сдерживает ограничение по квотам, потому что по всем другим странам, кроме Турции, они есть, а на этом направлении их не существовало с момента запуска авиасообщения 1 августа.

В Турцию пиковый турпоток из РФ составил около 500 тыс. человек. Эта цифра сейчас перераспределится на другие направления. Понятно, что с учетом закрытой Юго-Восточной Азии не будет такого большого спроса, но есть востребованные зимние направления", — сообщил источник в отрасли.

В свою очередь исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин отметил, что требование оперштаба по сокращению рейсов может совпасть с сезонным фактором сокращения перевозки.

"Летний сезон традиционно заканчивается в Турции в начале ноября, когда уже погода начинает портиться. В этом году особо альтернатив нет, но и летать полупустыми самолетами нет смысла, это совпадает с сезонным фактором.

И, если требование по сокращению частоты рейсов не будет очень значительным, то оно совпадет с общей рыночной тенденцией", — рассказал он.

По словам эксперта, на горнолыжные курорты Турции туроператоры не смогут отправить много народа, так как в этом году из-за закрытой Европы отели активно бронируют турецкие туристы, и многие из них уже загружены.

В то же время, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что ограничение чартерных рейсов в Турцию может оказаться серьезным ударом по российскому турбизнесу, так как спрос на направление зимой есть.

"Есть туроператоры, которые в последние годы вообще не прерывают полетную программу в Анталью из Москвы. И уже, тем более в этом году они рассчитывают на Турцию, по меньшей мере, до конца ноября – в отсутствие других массовых доступных направлений. В декабре частота вылетов обычно бывает меньше, чем в октябре, но в новогодние праздники она, как правило, увеличивается.

Да, в море в это время не искупаешься, но в Турции зимой несопоставимо теплее, чем в России, светит солнце, а в отелях работают бассейны с подогреваемой морской водой. Поэтому спрос можно считать гарантированным", — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что именно спрос должен стать фактором, определяющим необходимость сокращения рейсов.

/TOURBUS.RU