Глава Роспотребнадзора: 90% «завозного коронавируса» - из Турции

Эксперты указывают, что в действительности опасным вирусом заразились лишь полпроцента отдыхавших в Турции россиян

Абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции, сообщила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных завозных случаев — больше 10 тысяч положительных тестов на коронавирус — 90% это лица, вернувшиеся из Турецкой республики", — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19, - сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что после открытия границы с Турцией с 1 августа оттуда в РФ вернулось почти 1,5 млн человек.

По ее словам, мониторинг состояния здоровья людей, вернувшихся из зарубежных стран ("а количество их увеличивается, активность их возрастает"), безусловно, дает эффект.

"И здесь хочу сказать спасибо нашим коллегам из Минцифры за очень активное содействие и вооружение всей армии специалистов Роспотребнадзора, которые стоят на границе, очень эффективным инструментом, а также всех тех, кто контролирует это потом в субъектах РФ", — сказала г-жаПопова.

Напомним, что, как заявил ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов, по состоянию на 1 ноября, за время курортного сезона у 326 российских туристов в Турции выявлен COVID-19.

По его словам, "в настоящее время в больницах находится 31 человек, изолированно по месту отдыха 87 человек. "К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что всё это — на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение".

Дипломат также отметил, что приведенная им статистика подтверждает тот факт, что "турецкие власти принимают достаточно действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов".

Между тем, комментируя заявление главы Роспотребнадзора, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отметила, что «Турция – единственное сейчас массовое направление зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение. В другие открытые страны число рейсов ограничено и поток в сравнении с турецким мизерный. Кроме того, через Турцию россияне летают во многие другие страны, так как в Стамбуле удобные стыковки, а в анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию.

То есть фактически весь въездной поток в Россию идет из Турции, этим и объясняется приведенная статистика».

Эксперт добавила, что общей статистики выезда россиян за третий квартал пока нет, но, скорее всего, на Турцию в июле-сентябре приходилось более 90% зарубежных поездок.

"По данным Роспотребнадзора, из Турции привезли коронавирус порядка 9 тыс. человек. Это 0,66% от всех, побывавших в стране за это время. При этом, по данным посольства России в Анкаре, в Турции за весь курортный сезон с 1 августа зафиксировано 11 летальных случаев среди россиян.

В Москве, по официальной статистике, только за последние сутки умерло 53 человека", — подчеркнула эксперт.

Напомним, что только турецкую провинцию Анталья с января по октябрь 2020 года посетили 1,4 млн туристов из России, что на 74% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда турпоток составил 5,4 млн.

Всего с начала года регион принял более 3,2 млн иностранных туристов, что на 11,4 млн (77,7%) меньше, чем годом раньше.

/TOURBUS.RU