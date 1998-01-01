За евро дают уже 94 рубля — впервые с 2014 года

Рубль активно дешевеет на фоне падения цен на нефть, второй волны коронавируса и выборов президента США

Cегодня утром евро и доллар вновь активно росли на "Московской бирже", при этом курс евро поднялся выше 94 руб./EUR1 впервые с 16 декабря 2014 года, доллар торговался выше 80 руб./$1 впервые с 30 марта, - сообщает «Интерфакс».

Курс евро составил 93,9725 руб./EUR1 в 10:47 мск, что на 1,35 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом чуть ранее евро поднимался до 94,00 руб./EUR1. Доллар США стоил 80,79 руб./$1, подорожав на 1,26 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,3 рубля — до 86,72 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", «рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов и падающей нефти из-за скачка заболеваемости коронавирусом и приближения президентских выборов в США».

Падение нефтяных цен обусловлено обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе и роста числа заболевших в мире.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:16 МСК в понедельник упала на 3,95% — до $36,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 4,5% — до $34,18 за баррель.

"Несмотря на волатильность валют, в том числе роста стоимости доллара до 80 руб., в России удается сохранять макростабильность", - заявил между тем сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, - сообщают «Ведомости».

По его словам, сейчас любая мировая валюта «находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике». Влияние, например, оказывают динамика потребления энергоресурсов и изменение цен на нефть и нефтепродукты. «Но в целом, если говорить о макростабильности, как говорил президент, ее удается поддерживать», — сказал г-н Песков.

Россия сокращает зависимость от импорта, поэтому волатильность на мировых рынках «все меньше и меньше» влияет на динамику изменения цен в стране. Наконец, «амплитуда волатильности» валютных курсов «минимизируется» усилиями со стороны Банка России, пояснил Песков.

«Еще раз повторяю, экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. Она действительно обеспечивается и поддерживается», — подчеркнул он, комментируя факт потери рублем с начала года 30% стоимости относительно доллара.

/TOURBUS.RU