Объявлены победители европейского этапа международной туристической премии World Travel Awards 2020

Среди победителей этого года — российская столица, а также компании «Аэрофлот», «Академсервис» и Ostrovok.ru

Москва второй год подряд стала победителем европейского этапа международной туристической премии World Travel Awards 2020 в номинациях "Лучшее туристское направление в Европе. Город", также столица названа "Лучшим туристским направлением для изучения культурного наследия в Европе".

Как рассказали в комитете по туризму Москвы, город был представлен в трех номинациях. По итогам открытого голосования, которое проходило на сайте премии до 17 августа, Москва одержала победу в двух номинациях. Жюри учитывало мнение как экспертов туристической отрасли, так и путешественников.

Также Москва номинирована в финале премии World Travel Awards сразу в семи номинациях.

Как отмечают организаторы премии, в номинации "Лучшее туристическое направление Европы" четвертый год подряд выигрывает Португалия. Также в этом году премию получили города Порту и Лиссабон, как самое лучшее направление для поездок на выходные и самое лучшее место для круизов. "Ведущим развивающимся туристическом направлением Европы" признан грузинский Батуми. Лучшим экскурсионным направлением назван Азербайджан.

Победителем в номинации "Лучшее направление для встреч и конференций" стала столица Испании Мадрид. Лидером приключенческого туризма признаны Азорские острова, а "Ведущим островным направлением Европы" стал остров Мадейра.

В сфере гостеприимства отель Çırağan Palace Kempinski в Стамбуле стал победителем в номинации "Лучший отель Европы", Elounda Beach Hotel & Villas на острове Крит в Греции – "Лучший пляжный курорт", а курорт Forte Village Resort на Сардинии получил титул "Ведущий курорт Европы".

"Ведущим развлекательным отелем Европы" стал Rixos Sungate в Турции. Лучшим люксовым отелем для семейного отдыха стал Mriya Resort & Spa в Крыму.

Авиакомпания "Аэрофлот" победила в трех номинациях, как лучший бизнес-класс, лучший европейский бренд и ведущая авиакомпания для перелетов из Европы в Азию. Лучшим аэропортом выбран Цюрих в Швейцарии.

Ведущим европейским туроператором, организовывающим развлекательные поездки назван "Академсервис", а в номинации "Лучший туроператор Европы" победила компания TUI Group.

Ссервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru признан лучшим онлайн тревел-агентством в России. Сервис получает эту награду второй год подряд – впервые Ostrovok.ru был удостоен звания в 2019 году.

Феликс Шпильман, CEO Ostrovok.ru, прокомментировал нашему порталу эту награду: «Мы благодарны за высокую оценку нашего сервиса самой престижной международной премией в тревел-индустрии. Особенно большая честь для нас удостоиться этой награды в такое непростое для отрасли время. Наши технологические решения и клиентский сервис прошли серьезную проверку на прочность в этом году, и победа в этой номинации – очередное доказательство того, что мы успешно с ней справились».

World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Международная премия ежегодно вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято отказаться от проведения офлайн-церемоний. Победителей будут объявлять в течение ноября на сайте премии.

Гала-церемония награждения впервые пройдет в Москве 27 ноября.

/TOURBUS.RU