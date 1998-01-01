Михаил Мишустин: «Сейчас почти каждый третий путешественник – экотурист»

Более 80 спикеров приняли участие в Международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России», прошедшей на курорте «Роза Хутор»

28-30 октября на горном курорте «Роза Хутор» состоялась III Международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России», которая в гибридном формате собрала сотни специалистов - одних только спикеров в ней участвовало более 80, - сообщает наш специальный корреспондент.

Деловая программа форума оказалась весьма насыщенной. Активный туризм. Экологическое просвещение. Подготовка кадров для работы на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Законодательное регулирование в сфере экологии и туризма. Экономика природного туризма…

Это и многое другое стало предметом споров во время конференции, в рамках которой состоялось несколько больших пленарных заседаний, «круглых столов» и панельных дискуссий.

«Природный или экотуризм сегодня - одно из самых перспективных направлений, - заявил, в частности, глава правительства РФ Михаил Мишустин, - выступивший на форуме в видеорежиме. - По оценкам экспертов, сейчас почти каждый третий путешественник в мире – экотурист: это увлечение позволяет сочетать активный отдых, заботу о сохранении природных памятников и заповедных мест, знакомство с культурным и историческим наследием разных стран».

Он подчеркнул, что более 13% территории РФ - особо охраняемые природные территории, заповедники и национальные парки, которые являются «красивейшими местами с удивительной первозданной природой».

В рамках деловой программы форума состоялся и круглый стол, на котором речь шла о природном туризме в СЗФО. В частности, министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачёв рассказал об этапах работы над проектом «Большая Валдайская тропа», министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов остановился на специфике приема туристов в ТРК «Девственные леса Коми», а инициатор проекта создания ТРК «Северное побережье Невской губы» Вячеслав Трактовенко поделился нюансами взаимодействия между его участниками.

«В случае успешной реализации кейс создания данного кластера может стать модельным решением для многих регионов, - оценила проект Татьяна Меньшикова, заместитель начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма.

– В результате появится опыт совмещения жестких правил особо охраняемой природной территории и гибкой инвестиционной модели развития прилегающих земельных участков, в результате которого резиденты и туристы получают зеленое общественное пространство, которого так не хватает многим городам».

При этом председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев напомнил собравшимся, что непосредственно в границах города находятся 15 ООПТ регионального значения и три интересных экологических маршрута («Комаровский берег», «Западный Котлин», «Сестрорецкое болото»).

«Пандемия CV-19 не стала причиной появления природного туризма, но придала ему новую потребительскую ценность, – заявил он. - Совместно с коллегами мы должны продвигать и регулярно освежать линейку предложений, позволяющих групповым и индивидуальным туристам приобщаться к экологическому туризму на маршрутах «Серебряного ожерелья».

И, по мнению Наталии Беляковой, старшего научного сотрудника Центра территориального и городского развития РАНХиГС, «то, что мы строим конкурентное предложение вокруг природных богатств, качественно расширяет идею проекта «Серебряное ожерелье», придавая ей новое, «зеленое» измерение».

/TOURBUS.RU