Эксперты: «Туроператор будущего – это «цифровая платформа»

Цифровизация, персонализация и экспорт туристических услуг – эти тренды большая часть экспертов, выступивших в рамках Первого студенческого туристического конгресса «Развиваем туризм – развиваем Россию!», считает определяющими в развитии туризма в ближайшем будущем, - сообщает наш специальный корреспондент.

Конгресс, организаторами которого выступили Ростуризм и Финансовый университет при Правительстве РФ, состоялся в онлайн-режиме в конце октября и объединил на своих площадках более 7 тыс. студентов и 75 спикеров.

Его деловая программа включила в себя большую панельную дискуссию по вопросам цифровизации туризма, мастер-класс по кадровым проблемам отрасли, круглый стол о трансформации рынка гостиничных услуг и множество других событий, так или иначе связанных с поддержкой отрасли, вопросами развития молодёжного и детского туризма, и др.

«За один день интенсива конгресс дал студентам уникальную возможность упорядочить полученные в учебном заведении знания, прокачать свои навыки и поставить перед собой амбициозные цели для построения успешной карьеры в туротрасли», - считает инициатор и научный руководитель форума Христофор Константиниди.

Не обошлось на конгрессе и без «громких» заявлений. В частности, Илья Уманский, глава туроператора «Алеан», говорил о скором существенном изменении самой сути работы в отрасли. Настоящее туроператора он сравнил c работой бармена, который из большой палитры ингредиентов сначала смешивает брендированные «коктейли», а затем продвигает и продает их.

«Уже в ближайшее время все поменяется, – считает он. – На рынке туризма произошла смена поколений клиентов, и новые заказчики уже не хотят быть такими как все. Они хотят новых впечатлений и самореализации, и поэтому отказываются от стандартизированных «пакетов» и «коробочных» решений».

По его мнению, туроператор будущего – это «цифровая платформа», представляющая клиенту максимально полную палитру ингредиентов, а также набор технологий, с помощью которых он сам может «сконструировать» тур. Фактически речь идет о маркетплейсе туристических и связанных с отраслью других услуг сферы гостеприимства. Вместе с тем Илья Уманский уверен, что традиционные операторы и агенты не исчезнут, поскольку «всегда будут люди, которым нужно опереться на чьё-то авторитетное мнение или возложить на кого-то ответственность за выбор».

Еще один спикер Первого студенческого туристического конгресса «Развиваем туризм – развиваем Россию!», почетный президент РСТ Сергей Шпилько, высказал уверенность в том, что «главный фактор развития туризма – уровень образования, и лишь потом деньги».

«До тех пор, пока уровень образования растёт, люди будут путешествовать всё больше и больше, – считает он. - Из престижного потребления это переходит в объективную потребность». По его мнению, чтобы создавать успешно продаваемый турпродукт, и нужно ориентироваться на потребности наиболее образованной части населения и молодёжи.

В свою очередь, замруководителя Ростуризма Евгения Чухнова полагает, что безусловным трендом в развитии туризма стал экотуризм. «В сложившихся обстоятельствах поездки на Алтай, Байкал или в Карелию - самые безопасные виды туризма для россиян,. – считает она. – А кроме того, это замечательная возможность уединиться и насладиться природой».

Ее мнение поддержали и многие другие спикеры. Так, председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов сделал акцент на здоровом образе жизни и, соответственно, росте интереса к оздоровительному и медицинскому туризму. «Их цель – поддержка здорового образа жизни, – полагает он. – И поэтому активные виды туризма, эко- и детокс-программы наверняка будут пользоваться спросом».

Поддержала эту точку зрения и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова. По ее оценке, студенты при этом могут участвовать не только в экологических турах различного характера, но и в волонтерском движении. «Практически в каждом субъекте РФ есть национальные парки и заповедники, которые нуждаются в помощи волонтёрских рук, – сообщила она. - Каждый студент может присоединиться к уже существующим проектам по охране и благоустройству природы или предложить свою собственную идею».

/TOURBUS.RU