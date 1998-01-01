Посол России в Анкаре Алексей Ерхов: на курортах Турции скончались от коронавируса 11 россиян

По состоянию на 1 ноября, за время курортного сезона у 326 российских туристов в Турции выявлен COVID-19, сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, "в настоящее время в больницах находится 31 человек, изолированно по месту отдыха 87 человек".

"К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что всё это — на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение", — заявил г-н Ерхов.

Он также отметил, что приведенная им статистика подтверждает тот факт, что "турецкие власти принимают достаточно действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов".

"Я, кстати, предвижу, что упоминание этих цифр может вызвать некий ажиотаж в некоторых российских СМИ, журналисты могут кинуться в посольство и генконсульство в Анталье с вопросами и запросами о том, кто, где, как и т.д.

Убедительно прошу учесть: есть закон о защите персональных данных, есть другие разные законодательные ограничения, есть, в конце концов, право граждан на частную жизнь, и российские загранучреждения будут их неукоснительно соблюдать", — подчеркнул российский посол.

Посол России также опроверг сообщения о том, что российские туристы якобы стали катализатором новой вспышки Covid-19 в Турции. "Я, честно говоря, не видел сообщений, чтобы турецкие власти упрекали кого-то из наших туристов в "завозе" в Турцию коронавирусной инфекции. Не припомню я таких заявлений официальных турецких представителей", — сказал посол.

По его словам, "возможно, были какие-то не вполне официальные публикации, но их, наверное, было бы правильным оставить на совести их авторов, как и заполошные сообщения некоторых российских СМИ о том, что будто бы чуть ли не 90 процентов заболевших россиян "привезли болезнь с отдыха".

Отвечая на вопрос о том, какие прогнозы он может дать на то, как будет складываться новый туристический сезон на фоне угрозы коронавируса, посол отметил, что "следует подождать его начала и посмотреть, в какой пандемической обстановке это все будет происходить".

"Но уже сейчас хочу сказать две вещи. Во-первых, самым настоятельным образом призываю наших туристов приобретать страховой полис, в том числе предусматривающий покрытие расходов на случай коронавирусной инфекции для более полной и эффективной охраны вашего же здоровья. И чем полнее будет объем покрытия, тем спокойнее и комфортнее вам же будет проводить отдых", — заявил он.

"И во-вторых. Прибывающие в Турцию граждане России должны понимать, что здесь действуют свои законы и правила, в том числе, касающиеся выявления и изоляции коронавирусных больных, их лечения. Они могут отличаться от российских. И если вы сюда приехали, то относиться к этим правилам надо с уважением. Кстати, ознакомиться с ними каждый может на информресурсах МИД России, посольства и наших Генконсульств", — заключил г-н Ерхов.

Отметим, что в этом году Турцию посетило около 1,5 млн российских туристов. С января по август в страну приехали 772,7 тысяч граждан РФ – это на 84% меньше, чем в аналогичный период годом ранее (4,8 млн). Между тем, только в сентябре турецкий курорт Анталья принял 489,4 тыс. россиян, с 1 по 15 октября – 251,6 тыс. гостей из России.

По итогам года Турция прогнозирует не менее трех млн туристических прибытий из России.

/TOURBUS.RU

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