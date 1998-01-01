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Зимний горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» откроется 18 декабря

Ежегодно курорт "Роза Хутор" посещают почти два миллиона гостей

Начало горнолыжного сезона 2020/ 21 на сочинском курорте "Роза Хутор" запланировано на 18 декабря, сообщили сегодня в пресс-службе курорта. Ожидается, что с этого дня будут открыты для катания горнолыжные трассы.

В пресс-службе добавили, что летний сезон на "Роза Хутор" в этом году продлится до середины ноября. "До 15 ноября включительно гости курорта смогут подняться на Роза Пик — самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 м над уровнем моря). В случае благоприятных погодных условий большинство природных достопримечательностей и аттракционов также будут доступны для посещения", — отметили в компании.

В пресс-службе также сообщили, что в преддверии зимнего сезона, с 16 по 30 ноября, для проведения регламентных работ будут закрыты подъемник "Олимпия" и популярный аттракцион родельбан. А с 16 ноября по 11 декабря – канатные дороги "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс". Кресельные канатки "Эдельвейс" и "Волчья скала" отправятся на профилактику в период с 16 ноября по 17 декабря.

"Тем не менее, в экскурсионном режиме в это время для туристов начнет работать подъемник "Стрела". На нем можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600, откуда открывается красивый вид на горы", — сказали в компании.

С 1 декабря вновь будут запущены родельбан и наиболее востребованный подъемник «Олимпия», на котором можно добраться до отметки 1100 метров – в Горную Олимпийскую деревню.

"Ежегодно курорт "Роза Хутор" посещают почти два миллиона гостей. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, проектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 102 километра, 29 подъемников.

Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 15 отелей разной категории звездности", — сообщила пресс-служба курорта.

Напомним, что в минувшем месяце горный курорт "Роза Хутор" во второй раз был отмечен премией Ski Business Awards как "Самый посещаемый курорт России",

Кроме того, семь лет подряд, начиная с 2013 года, "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2020 году курорт получил престижную награду Travellers' Choice сервиса TripAdvisor.

/TOURBUS.RU