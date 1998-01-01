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Austrian Airlines официально возобновляет прямые рейсы из Москвы в Вену

Посещение россиянами Австрии с туристической целью пока что невозможно

Austrian Airlines возобновила в начавшемся зимнем расписании прямые рейсы из Москвы в Вену, вылеты будут совершаться дважды в неделю, - cообщает «Интерфакс».

Как следует из опубликованного на сайте перевозчика расписания, прямые перелеты в Вену выполняются по понедельникам и четвергам из московского аэропорта Домодедово. Стоимость авиабилета туда-обратно в ноябре составляет около 33 тыс. рублей (без багажа).

Австрия 1 августа разрешила россиянам въезд на свою территорию, но с целью туризма это сделать нельзя. Согласно информации на сайте посольства страны в Москве, посетить Австрию можно дипломатам, сотрудникам международных организаций, деловым путешественникам, с целями учебы.

По прибытии им понадобится отрицательный тест ПЦР на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа. В качестве альтернативы можно пройти 10-дневный карантин.

Из правил есть исключения. Так, дети в возрасте до 10 лет освобождаются от обязательств по сдаче теста на COVID-19. Транзит через Австрию, в том числе по ее территории, также разрешен без ограничений при условии немедленного выезда из страны. Возможна смена транспорта (с самолета на поезд, автобус, такси – необходимо иметь подтвержденное бронирование билетов).

Кроме того, не нужны тесты и карантин тем, кто прибывает с целью лечения (по значимой причине), либо по серьезным семейным обстоятельствам.

Как сообщает с свою очередь АТОР, Австрия не выдает туристические визы в РФ с 14 марта 2020 года. С 10 августа визовые центры Австрии в России возобновили работу, но принимаются и обрабатываются только заявления, письменное разрешение на подачу которых получено клиентом из Посольства Австрии в РФ для определенных целей (например, визы для посещения Австрии с целью лечения, обучения, визита к родственникам/партнерам и пр.).

При этом шенгенские туристические визы Австрии россиянам по-прежнему получить нельзя.

Отметим, что, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2019 году россияне совершили в Австрию более 272 тыс. поездок (+2%).

/TOURBUS.RU