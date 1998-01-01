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30 октября
МИД РФ: Первого ноября Россия восстановит авиасообщение еще с несколькими странами
В первоначальном варианте сообщения МИД РФ говорилось о возобновлении ависообщения, в том числе, с Доминиканой и Марокко
Вчера вечером в официальном твиттер-аккаунте МИД России появился твит, в котором спикер ведомства Мария Захарова обращала внимание граждан России на необходимость тщательно взвешивать риски при планировании зарубежных поездок: «В преддверии возобновления прямого авиасообщения с Доминиканской Республикой, Марокко и другими странами обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках, а возможно, вообще воздержаться от поездок».
Впрочем, спустя некоторое время текст твита был изменен. В настоящее времятам не упомянуты конкретные страны, но обозначен срок восстановления рейсов с ближайшего воскресенья.
Заметно смягчилась и рекомендация воздержаться от поездок: «С 1 ноября будет возобновлено авиасообщение с рядом стран. Обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках и избегать неоправданных рисков».
Как отмечается сегодня в комментарии АТОР, «что бы это ни было – ошибка или оплошность сотрудника, который «проговорился» о конкретных направлениях раньше решения Оперштаба, набор стран, упомянутых в первом твите МИДа, явно не случаен.
Во-первых, Доминикана, и Марокко готовы принимать российских туристов. Во-вторых, как подтвердил АТОРу осведомленный источник в авиаотрасли, Доминикана действительно была под номером один в списке следующих обсуждаемых открытий.
«Что имелось в виду под «другими странами», остается пока непонятным. Это может быть Мексика, но она «под вопросом». Также практически со стопроцентной вероятностью увеличат квоты на рейсы в ОАЭ», – говорит источник АТОР.
В любом случае, официальные решения оперштаба о возобновлении авиасообщения с новыми странами могут последовать завтра, а возможно, и сегодня ночью, считают опрошенные эксперты» .
«Напомним, что ранее мы сообщали, что туристам е с середины сентября 15 сентября не требуются справки о тестировании на коронавирус для въезда в Доминикану. Вместо этого туристам предложат бесплатные страховки от COVID-19, которые будут действовать до декабря.
Страховка покроет расходы на тестирование, а также расходы на тот случай, если путешественник заболеет коронавирусом, или ему понадобится карантин», - сообщили местные СМИ,
В 2019 году Доминиканскую республику посетили около 8 млн иностранных туристов, из них почти 200 тыс. — россияне.
/TOURBUS.RU
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