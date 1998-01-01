Новости ITB Berlin-2021 пройдет в онлайне Наши эксперты комментируют последствия перехода в «виртуальное пространство» ведущих европейских туристических выставок

Как сообщили нашему порталу в компании Messe Berlin, ведущая европейская туристическая выставка ITB Berlin пройдет с 9 по 12 марта 2021 года лишь в онлайн-формате. Напомним, что в этом году выставка ITB Berlin была отменена в связи с эпидемией коронавируса. Организаторы обещают, что подробная информация о возможностях участия в виртуальной выставке будет доступна на ее сайте начиная с 16 ноября. Как отмечают организаторы выставки, «С 1966 года мировая туристическая индустрия традиционно встречается каждый год в марте в Берлине, а профессионалы туризма восстанавливают и укрепляют связи с партнерами. И сегодня мы выполняем свое обещание оставаться главной платформой для успешного ведения бизнеса, новых контактов и взаимодействия. Отзывы профессионалов турбизнеса за последние сложные месяцы показали, что сегодня обмен знаниями и развитие новых видов бизнеса актуальны как никогда. ITB Berlin 2021 будет в следующем году проходить 4 дня - со вторника 9 марта по пятницу, 12 марта 2021. В ходе работы выставки мы свяжем в онлайн-форме бизнес, интернет-контент и профессионалов туризма». Отметим, что ближайшая ведущая европейская турвыставка WTM London 2020 также пройдет в ноябре этого года в онлайн-формате. Как оптимистично отмечают ее организаторы «виртуальное мероприятие, которое состоится 9-11 ноября, предложит те же возможности для общения, конференций и семинаров, что и прежние «живые» деловые мероприятия. Виртуальные деловые мероприятия будут проходить в течение трех дней с 7 утра до 10 вечера с тем, чтобы в них могли принять участие профессионалы туризма, живущие в различных часовых поясах по всему миру». Между тем, в беседе с нами Олег Туманов, руководитель международной компании Intercentre Group, отметил, что по его мнению, переход крупных деловых мероприятий в онлайн-режим — плохой признак: «Несколько российских компаний хотели принять участие в будущем году в выствке ITB Berlin, но сейчас они разочаровались тем, что выставка будет проходить в онлайн-режиме. Так, одна из причин недовольства — часто плохая интернет-связь. Людям и так сложно воспринимать онлайн-общение, а когда техника подводит, то важные встречи попросту срыаются. В октябре не состоялась выставка ITB Azia в Сингапуре, в ноябре не будет выставки в Лондоне. Мадрид пока что перенес проведение FITUR на май, но и это вызывает у меня большие сомнения... Если эта тенденция продолжится, то в 2022 году выставки уже будут не нужны. Сейчас идет оптимизация работы компаний, кто-то сокращает штат или урезает зарплаты, как следствие – сокращается число специалистов. В 2022 году их может просто не быть и некому будет отправляться на выставки. И как следствие — произойдет крушение всей десятилетиями выстраиваемой системы крупных профессиональных туристических мероприятий». В то же время ранее в беседе с нами Артем Чернышев, директор Международной туристической выставки MITT заявил, что весенняя московская турвыставка обязательно состоится в привычном формате. По его словам, «выставка MITT не состоялась в марте 2020 года по причинам, о которых мы все хорошо знаем. И мы не стали пытаться ее переносить на другие даты в 2020 году или заменять какими-то онлайн-активностями. Мы решили, что проведем ее в классическом офлайн-формате в 2021 году и сделаем такой же плодотворной и запоминающейся, как и во все предыдущие 26 лет». «Выставка – это то место, куда люди приходят именно для того, чтобы пообщаться «живьем». Это общение не может быть в виде веб-сайта с иконками компаний и трансляцией деловой программы в онлайне. Мне очень понравилась сказанная кем-то фраза, которую часто цитировали последнее время во время различных вебинаров и онлайн-конференций. Смысл ее заключался в том, что онлайн-мероприятия сейчас надо продолжать проводить именно для того, чтобы участники рынка окончательно поняли, почему так важен офлайн», - заключил г-н Чернышев. /TOURBUS.RU

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