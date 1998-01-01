Новости Первый чартерный рейс Coral Travel приземлился сегодня на Занзибаре В этом зимнем сезоне туроператор планирует вылеты на тропический остров сразу из восьми российских городов

Первый после возобновления авиасообщения чартерный рейс авиакомпании Royal Flight прибыл на остров Занзибар в Танзании, на его борту было почти 500 человек, сообщили сегодня в пресс-службе туроператора Coral Travel. "Утром 30 октября на острове Занзибар приземлился первый чартерный рейс Royal Flight из Москвы. На борту было 490 человек, самому младшему пассажиру — один год, самому старшему – 83 года. В дальнейшем рейсы будут выполняться раз в 10 дней. Время в пути – около 9 часов. Заказчик чартерной программы – Coral Travel", — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова. Эксперт отметила, что с ноября география вылетов Royal Flight на Занзибар расширится, и программа станет самой обширной на региональном рынке. Так, улететь на остров чартерными рейсами на лайнерах Boeing 767-300 помимо москвичей смогут жители еще семи городов. Рейсы запланированы из Ростова-на-Дону (с 9 ноября), Новосибирска и Уфы (с 14 ноября), Казани (с 11 ноября), Санкт-Петербурга (с 7 ноября), Самары (с 17 ноября), Красноярска (с 16 ноября). Периодичность всех программ – раз в 10 дней. Туристы на Занзибаре могут разместиться как в бюджетных, так и дорогих гостиницах 5*. Стоимость тура на одного человека в отеле 3* на базе завтраков с вылетом из Москвы — от 52 608 руб., из Ростова-на-Дону – от 61 500 руб., - добавила спикер. Напомним, что ранее планах начать полеты на Занзибар также заявляли ANEX Tour, «Интуристо» и «Пегас Туристик». Кроме тго, авиакомпания "ЮТэйр" с 27 ноября планирует запустить регулярный рейс Москва-Занзиба. Авиакомпания будет летать по данному маршруту также раз в 10 дней на самолетах Boeing-767. На этой неделе перевозчик объявил о начале распродажи авиабилетов на Занзибар по цене 9.999 руб. в одну сторону. В год Танзанию посещает около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс. Россия возобновила авиасообщение с Танзанией 1 августа. Однако авиакомпании начали полеты лишь в октябре, так как это направление не востребовано в летний сезон. Как сообщал ранее АТОР, "турагенты отмечают, что Занзибар на сегодняшний день – де-факто единственное доступное по цене экзотическое пляжное направление, и спрос будет высоким. Мальдивы из-за ограниченности перевозки очень дороги. Куба, безусловно, тоже будет востребована, однако о массовости не может пока идти речи, поскольку разрешенный объем перевозки – 2 рейса – слишком мал. Многие турагенты выражают обеспокоенность тем, что отельная база острова не справится с потоком туристов. Однако, как недавно напоминала Анна Ткаченко, руководитель направления Танзания в ANEX Tour, сейчас на острове нет самой массовой группы – итальянских туристов. Именно потому для россиян сейчас доступны даже те отели курортов острова, в которых обычно было сложно забронировать места. Отельная база Занзибара справится с потоком, уверены эксперты крупных туроператоров". Как проинформировали в свою очередь в посольстве Танзании в Москве, "все пассажиры, въезжающие в Объединенную Республику Танзанию, обязаны предъявить действительный сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19, пройденном в течение 72-часов до поездки в аккредитованной лаборатории в стране отправления. По прибытии пассажиры с признаками и симптомами заражения COVID-19 могут быть подвергнуты тестированию". /TOURBUS.RU

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