Поклонники творчества режиссера Звягинцева потянулись в Териберку

Как заявил во время посвященной внутреннему туризму пресс-конференции глава региона Андрей Чибис, «мы воспринимаем туризм как отрасль экономики с большим потенциалом и намерены быстро двигаться вперед для того, чтобы удовлетворить запрос и со стороны бизнеса, и со стороны туристов», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

По его словам, особенно перспективно это направление для малого и среднего бизнеса: в связи с этим для предпринимателей будут уточнены условия получения специальных мер поддержки для снижения издержек. «Мы переориентируем губернаторский стартап с нового года - это миллион рублей инвестиций с акцентом на сферу туризма», - сообщил руководитель Мурманской области.

В частности, «малые» бизнесмены вполне могут вписаться в программу развития придорожного сервиса с оборудованием объектов инфраструктуры в отдаленных и труднодоступных точках региона, которую его правительство намерено утвердить до конца этого года. Андрей Чибис сообщил, что в программу попали три туристических направления, в числе которых Териберка (Кольский район), Умба-Варзуга (Терский) и Титовка (Печенгский район).

При этом в 2020 году предпочтение отдадут оборудованию дорожной инфраструктуры по пути в Териберку, поскольку в этом направлении поток туристов после фильма Звягинцева «Левиафан» постепенно возрастает и уже достигает 40 тыс. В частности, ряд объектов сервиса планируют построить на 80-м километре дороги Мурманск-Териберка.

Комментируя желание развивать программу придорожного сервиса для туристов, Андрей Чибис сказал: «Мы запускаем ее для того, чтобы автотуристы или те, кто прилетел к нам, могли посетить как можно больше точек в Мурманской области».

Причем, по его словам, проект сознательно запускается через корпорацию развития Мурманской области. «До 45% инвестиций в те точки, которые нам необходимы, будет давать корпорация развития», - сказал он.

Глава региона поделился и деталями проекта «Новый Мурманск», ориентированного на развитие современной городской среды. «Вместе с Фондом развития Дальнего Востока и КБ «Стрелка» мы структурируем проект нового городского пространства на берегу Баренцева моря, - сообщил губернатор области. - Это редевелопмент старого судоремонтного завода: через несколько лет у Мурманска появится абсолютно другая среда для того, чтобы увидеть красоты Баренцева моря прямо с территории самого крупного города за Полярным кругом».

Стоит напомнить, что на днях утверждена и Стратегия развития Арктической зоны РФ (АЗРФ), в которой туризм выделен в отдельную строку. Так, только на территории Мурманской области предусматривается развитие сразу пяти туристско-рекреационных кластеров (ТРК).

Речь идет, в частности, о развитии ТРК на территориях города Кировска, села Териберка, а также Ковдорского, Печенгского и Терского муниципальных районов. При этом первый этап реализации АЗРФ намечен на 2020-2024 гг., второй — на 2025-2030 гг., а третий — на 2031-2035 годы.

Например, в ТРК «Хибины» к уже появившимся скоростной гондольно-кресельной дороге, бассейну, базе отдыха «Лесная» и ряду других объектов добавятся новые.

В частности, и. о. председателя Комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев сообщил, что одобрено софинансирование систем искусственного оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склона горы Айкуайвенчорр и для Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. По его словам, общая стоимость этих проектов составляет 428 млн рублей, а их реализация запланирована на 2020-2021 годы.

/TOURBUS.RU