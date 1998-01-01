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Российский турист скончался в Анталье от коронавируса

60-летний россиянин вместе с женой отдыхал на курорте Сиде

Российский турист скончался в турецкой провинции Анталья от коронавируса, сообщили в генеральном консульстве РФ в городе.

"Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста 1960 г.р. в результате заражения COVID-19. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела. Вопрос об оплате задолженности за лечение и транспортировку тела на родину урегулирован", — рассказали в генконсульстве.

Там уточнили, что турист прибыл в Турцию 25 сентября, - сообщает "Интерфакс".

Ранее местные СМИ сообщили о смерти 60-летнего россиянина, который вместе с женой приехал отдыхать на курорте Сиде. Коронавирус у него был обнаружен спустя неделю.

Отметим также, что сегодня местная газета Daily Sabah сообщила, что в крупнейшем городе страны Стамбуле резко выросло число новых случаев COVID-19. "За неделю число новых случаев коронавируса в Стамбуле выросло на 62%. На этот город приходится 40% всех случаев заболевания в Турции ", — цитирует издание министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа.

Министр призвал предприятия в Стамбуле придумать чередующиеся смены для своих сотрудников. По его мнению, рост случаев произошел из-за переполненности транспорта в часы-пик. Жителей Стамбула министр попросил "по возможности не выходить на улицу".

"Стамбул находится в критической точке. Если мы сейчас не начнем действовать, ситуация выйдет из-под контроля", — сказал он.

По состоянию на 29 октября в Турции зарегистрировано 369 тыс. случаев COVID-19 и 10 тыс. смертей. Ежедневный прирост новых случаев составляет около 2,3 тыс.

Напомним, что Россия возобновила прямые рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум 10 августа. При этом, как сообщила на днях газета Hürriyet, Анталья

с начала года Анталья приняла 3,22 млн. иностранных гостей, из них 1,25 млн – россияне. В Анталье уже начали подготовку к новому сезону. Как сообщило издание, задача турбизнеса на ближайшее время – сохранить как можно больше объектов открытыми в зимний период.

/TOURBUS.RU