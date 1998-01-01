Теперь россиянам при въезде в Швейцарию не грозит карантин

Альпийская страна вновь исключила Россию из списка стран, гражданам которых по прибытии нужно проходить 10-дневный карантин

Швейцария исключила Россию из списка стран, по прибытии из которых нужно проходить карантин.

Обновленный список стран, прибывающие из которых обязаны проходить карантин, в четверг опубликовало министерство здравоохранения Швейцарии. России в нем нет. В список включены Андорра, Армения, Бельгия, Франция и Чехия, - сообщил сегодня «Интерфакс».

Напомним, наша страна была исключена из карантинного списка Швейцарии 8 августа ввиду улучшения ситуации с коронавирусом. После этого Россия и Швейцария с 15 августа возобновили авиасообщение - раз в неделю осуществлялись рейсы Москва – Цюрих и Москва – Женева авиакомпаний Swiss и "Аэрофлот" (с минувшего воскресенья «Аэрофлот» увеличил частоту полетов Женеву до трех в неделю).

Однако 12 октября Швейцария ввела 10-дневный карантин для граждан, прибывающих из семи стран, в том числе, из России. За несоблюдение карантина предполагался штраф в размере до 9,2 тыс. евро. И вот теперь это правило вновь отменено.

Между тем напомним, что россияне пока что, несмотря на возобновление рейсов, не могут посещать Швейцарию с туристическими целями. В эту страну разрешен въезд только гражданам с видом на жительство в этой стране, а также лицам, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение.

Туристические визы Швейцария также не выдает, так как с 19 марта закрыты визовый отдел посольства и офис визового центра TLS Russia. Сейчас разрешение на въезд в страну можно получить только в случае приглашения от медицинской клиники или от высшей школы на обучение.

"Восстановление авиарейсов фактически никак не отразилось на туристическом спросе, новых запросов на туры в Швейцарию не поступало. Не спешат россияне планировать и зимние поездки, хотя некоторые новогодние брони уже есть.

Спрос на туры в Швейцарию может восстановиться в короткие сроки: в течение 1-2 месяцев. Но это произойдет только в том случае, если Швейцария будет пускать все категории путешественников, — отмечали ранее в Ассоциации туроператоров России.

/TOURBUS.RU