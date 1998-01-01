Франция и Германия возвращаются к частичному локдауну

Новые ограничения в двух соседних европерйских державах будут действовать, как минимум, до начала января

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Президент уточнил, что это правило будет распространяться на континентальную часть Франции. Школы, дошкольные детские учреждения останутся открытыми со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

Выходить из дома можно будет только, чтобы отправиться на работу, в медицинское учреждение, помочь близкому, совершить жизненно необходимые покупки или прогуляться на воздухе возле своего дома.

Как и весной, частные собрания людей за пределами строго семейного круга исключаются. Запрещаются общественные собрания. Нельзя перемещаться из одного региона страны в другой, кроме случаев возвращения с завершающихся каникул по случаю Дня всех святых. Так что в ближайшие выходные разрешен возврат с мест проведения отпусков.

Магазины, не являющиеся жизненно необходимыми, бары и рестораны будут закрыты.

Государство окажет помощь закрытым из-за пандемии малым предприятиям и будет выплачивать пособия работникам по частичной безработице. Будет запущен специальный план для поддержки самозанятых и малых и средних предприятий.

Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, будет применяться дистанционная работа.

"Отличие по сравнению с весной — экономическая) активность продолжится. Это означает, что заводы, сельские хозяйства, сектор строительства продолжат функционировать. Экономика не должна ни остановиться, ни обрушиться", — заявил Макрон.

За последние сутки во Франции зарегистрировано 36437 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли 35785 человек.