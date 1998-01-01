Новости Тарас Демура: «На рынке произойдут чистка, консолидация и укрупнение» Генеральный директор «TUI Россия» в ходе онлайн-пресс-конференции дал прогноз путей выхода туррынка из сегодняшнего острого кризиса

В ходе прошедшей вчера онлайн-пресс-конференции генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура сразу же заявил о том, что «этот год стал годом возможностей». А для обоснования необходимости сотрудничества привел фразу «хочешь бежать быстро – беги один, а если хочешь далеко – надо бежать вместе». «Уверен: только синергия усилий власти, бизнеса и региональных участников позволяет реализовать такие программы, как прошлым летом в Бурятии, – пояснил он свою позицию. - Результат нашего сотрудничества таков: 74% туристов, вернувшихся из Бурятии, готовы рекомендовать другим поездку в этот регион. Теперь мы точно знаем, что готовы предложить клиентам качественный и безопасный продукт по приемлемым для туриста ценам. И знаем, как его надо подготавливать в тесном сотрудничестве с партнерами». Тарас Демура подтвердил, что компания намерена организовать чартеры и на зимний Байкал, и на Шерегеш (на направлении будет увеличена норма бесплатного провоза багажа), и в Великий Устюг. При этом он подчеркнул, что названными направлениями компания ограничиваться не будет. «Очень хотелось бы, чтобы более доступными стали перевозки на Дальний Восток». – сказал он. В своем выступлении г-н Демура также спрогнозировала два пути развития будущего туротрасли. По мнению эксперта, если после Нового года вакцины покажут свою эффективность и станут массовыми, то это можно считать оптимистичным сценарием. В этом случае туристический рынок восстановится в 2022 году. «Все шансы на это есть», – считает г-н Демура. Однако если коронавирус не будет побежден в ближайшие 1-2 года, то «отрасль сильно переформатируется». По оценкам эксперта, с рынка уже этой зимой могут уйти несколько игроков. В первую очередь, это мелкие компании, которые не являются уникальными, нишевыми или дифференцированными. «На рынке произойдет чистка, консолидация и укрупнение, как это всегда происходит в кризис», – говорит Тарас Демура. Как отметил также глава "TUI Россия", новых форматов в туризме, позволяющих быстро реанимировать отрасль и минимизировать убытки, пока не появилось. «Отрасль во всем мире лежит «на боку». Авиакомпании спасаются тем, что берут кредиты у государства и возвращают часть авиапарка. Крупные туроператоры максимально сокращают расходы. Новые формы туризма, которые при практически полном локдауне могли бы позволить компенсировать убытки, еще не придуманы», – резюмировал он. По словам г-на Демуры, появляются лишь промежуточные варианты. Например, отели и частный сектор предлагают себя как место для удаленной работы. Такая практика есть и в России. «Многие подмосковные отели заполнены такого рода клиентами, которые заезжают на 2-3 месяца и работают на удаленке», – рассказал он. При этом глава «TUI Россия» обрадован тем, что «наше правительство не погружает экономику в локдаун, а пытается находить способы безопасного существования людей, избегая остановки всех бизнесов, включая туризм» и оказывая поддержку туриндустрии, включая субсидии на внутрироссийские чартеры и реализуя программу туристического кешбэка. В связи с этим спикер заключил, что «с оптимизмом смотрит на новые возможности, которые дала пандемия в части развития российского турсектора». /TOURBUS.RU

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