Эксперты: «Особым» туристам нужны не только инфраструктура, но и профессиональный подход

Обсуждение проблем развития индустрии туризма для путешественников «с ограничениями» прошла в рамках турфорума «Северная Пальмира»

«Особым» туристам нужна не только инфраструктура, но и умение с ними работать, - это суждение «красной нитью» проходило через дискуссию, состоявшуюся во время первого делового туристского форума «Северная Пальмира», - сообщает наш петербургский корреспондент.

«Спрос на туры для людей с ограничениями есть, однако при их организации необходимо тщательно проверять все услуги на их доступность для людей с ограниченными возможностями», - полагают эксперты.

В рамках виртуального «круглого стола», модератором которого выступил Роман Лыжин, исполнительный директор Ассоциация содействия русско-китайскому туризму, около десятка специалистов поделились мнениями о развитии этого направления туризма.

Так, Екатерина Зайцева, социальный предприниматель и идеолог проекта «Мамаход», сразу же заявила о том, что «рынок для развития направления есть, а вот подходящего турпродукта зачастую нет».

«Как неудивительно, но мамы, находящиеся в декрете, путешествуют. Мы, к примеру, работая под слоганом «из декретного отпуска - в туристический!», организовали уже более 100 туров и проверили около десятка адаптированных маршрутов для мам с колясками, – говорит она. – С нашей помощью они открывают для себя не только Петербург, но и другие города».

По ее словам, для организации таких туров часто выбирается поезд «Ласточка», который очень удобен для того, чтобы мама могла путешествовать с детьми, а маршруты обычно строятся неподалеку от дома – не более 4 часов езды для того, чтобы дети не уставали. «Направление перспективно, поскольку может обеспечивать и довольно высокий средний чек, - считает Екатерина Зайцева. – Кроме того, оно предоставляет молодым мамам возможность не сидеть взаперти дома, а социализироваться в обществе».

Наличие спроса на поездки такого плана подтвердила и Светлана Нигматуллина, директор АНО Центр развития социальных и образовательных проектов «Аура». «Сама уже более 15 лет передвигаюсь в инвалидной коляске: из них свыше восьми путешествую и организую туры для других, – сообщила она. - Здесь главное – создать турпродукт, который будет приносить удовольствие людям. А значит – в первую очередь надо обеспечить их комфорт и безопасность».

По ее мнению, как раз для этого необходимо создавать подходящую инфраструктуру. А в качестве примера она привела Куршскую косу в Калининградской области, где в течение двух лет удалось создать маршрут протяженностью около 3 км, на котором люди с ограничениями могут получить все нужные им услуги.

В свою очередь, Никита Чубаров, руководитель направления экспедиционного туризма компании «Северное сияние тур», а также Элеонора Колесникова, глава компании EllyTravel, подтвердили: возможности для организации поездок для «особых» клиентов имеются. «На Байкале есть условия для того, чтобы принимать людей с ограниченными возможностями, – сказал первый. - При правильной проработке маршрута и его организации они вполне могут получать все те же самые услуги и впечатления, что и обычные люди».

А вторая подчеркнула, что «очень важно объединять усилия для того, чтобы, дополняя друг друга, достигать те цели, которые ставятся перед организаторами подобных туров».

Поддерживая эту точку зрения Сергей Груздь, председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма», обратил особое внимание на подготовку кадров, работающих с инвалидами. «Люди, которые непосредственно их сопровождают (в первую очередь – гиды, экскурсоводы и проч.) обязательно должны уметь общаться и работать с ними, уверен он. - Причем эти способности нужно демонстрировать не только в стандартных условиях, но и тогда, когда что-то вдруг пошло не по плану. Умению оказать поддержку и помощь «особым» людям в нестандартных обстоятельствах, скорее всего, надо учить отдельно».