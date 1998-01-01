Есть ли будущее у «онлайн-туризма»?

Как полагает Анна Козловская, руководитель партнерской программы Tripster, «пандемия открыла онлайн-экскурсии для путешественников и сейчас можно говорить, что это отдельный формат». Вместе с тем она замечает, что «он не заменит прогулок в реальности, но станет отличным дополнением для подготовки к будущим путешествиям как возможность познакомиться с городом и гидом заранее», - сообщает наш петербургский корреспондент.

По ее оценке, онлайн-экскурсии в России стали востребованы в период локдауна весной 2020 года и во многих случаях оказались единственной возможностью путешествовать. «Мы запустили этот формат весной и поэтому сейчас сложно говорить про объемы рынка - продукт новый и к нему только привыкают, – констатирует эксперт. - Летом, когда люди отправились путешествовать в реальности, онлайн-формат прогулок занимал около 2% всех наших продаж, но в октябре объем вырос до 6%. Ожидаем, что зимой он достигнет уровня в 10%».

«Онлайн-экскурсии, «выстрелившие» как формат в апреле-мае 2020-го, стали глотком свежего воздуха и своеобразным окном в большой мир», – оценивает значимость таких туров и заместитель руководителя платформы «Туту Приключения» Елена Чубина. В Петербурге, к примеру, в середине июля в аккаунте Visit Petersburg впервые состоялась экскурсия по центру города, проведенная в прямом эфире с трансляцией в популярную социальную сеть Tik Tok.

По оценкам организаторов, к ней присоединились около 8 тыс. человек, среди которых были не только жители РФ, но европейских и азиатских стран. При этом новинка стала лишь частью большой компании #RussiaTravel - нового проекта Ростуризма, в рамках которого специалисты представляют в Tik Tok экскурсии в прямом эфире.

Эффект использования этого инструмента оказался впечатляющим: созданный в мае 2020-го аккаунт Visit Petersburg в Tik Tok за первые 2 месяца собрал более 11 тыс. лайков, а самое популярное на нем видео посмотрели свыше 130 тыс. раз.

При этом в качестве основных плюсов формата называют прямой эфир, позволяющий сохранить эффект живой встречи с гидом и с местом, а также возможность познакомиться с ними до поездки по минимальной стоимости: за небольшие деньги (до 10 евро, а порой и вовсе бесплатно) можно оказаться там, куда по разным причинам ты попасть не можешь.

«Не все по экономическим причинам могут позволить себе поехать на озеро Комо в Италии или в Люцерн в Швейцарии, а онлайн-прогулки создают эффект присутствия и посещения города», – замечает Анна Козловская.

«Онлайн-экскурсии - отличная идея, – резюмирует один из туристов. – За несколько евро можно посетить самые интересные места, не выходя их дома».

Утром, к примеру, отправиться на прогулку по Риму, а вечером «погрузиться» в тайны Петербурга. Что касается минусов, то основной – невозможность в полной мере заменить реальную встречу: по оценкам ряда специалистов, такой формат можно скорее считать промежуточным между подготовкой к встрече и самой встречей с реальным местом.

Как считает председатель Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Петербурга Светлана Иванова, «онлайн-экскурсия - очень интересный, но, скорее, блогерский проект». «Заменить «живые» экскурсии они не могут: онлайн – это все-таки впечатления не ваши, а другого человека. – полагает она. - Это как читать книгу/смотреть фильм самому или узнать мнение о них от кого-то другого». При этом эксперт тоже признает, что для получения предварительной информации онлайн-экскурс вполне годится.

Что касается перспектив развития формата онлайн-экскурсий, Анна Козловская отмечает, что «этот рынок только формируется и пока сложно говорить о том, что будет в следующем году».

«Скорее всего, формат займет свою нишу: возможно, что появятся и VR-проекты путешествий, – полагает она - Все пока больше экспериментируют, чем выстраивают долгосрочные стратегии».

/TOURBUS.RU