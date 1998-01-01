Эксперты: «Мы должны привыкнуть к новому типу клиента - «турист встревоженный»

Одной из наиболее интересных во время состоявшегося в конце прошлой недели первого делового туристского форума «Северная Пальмира» оказалась дискуссия об использовании в туризме и сфере гостеприимства современных технологий, а также трендах времени, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Мнения экспертов разошлись: в то время как одни уверены, что «цифру» надо использовать по-максимуму и стремиться к избавлению от персонала, другие убеждены – наличие красивой девушки на ресепшн порой привлекает клиентов больше, чем любой робот.

В частности, модератор дискуссии, вице-президент РГА Алексей Мусакин не преминул заметить, что «активно использовать технологии необходимо, но нельзя забывать о том, что решения все же принимают люди…».

Сторонники у этой точки зрения, безусловно, есть. Например, известный в отрасли эксперт Ксения Безбородова сразу же заявила, что «автоматизация – это прекрасно». «Но когда меня уведомляют о том, что со мной будет разговаривать робот – сразу понимаю, что без проблем обойтись не удастся, – констатировала она. - Использование современных технологий – тренд времени, но пока они все же не могут полностью заменить человека».

Она посоветовала «не делать резких движений» в виде решения об увольнении всего отдела продаж и полного перехода на использование услуг агрегаторов. «Надо просчитывать каждый канал продаж отдельно, считая каждый рубль – только так можно понять, какие источники «привода» гостей действительно выгодны, а какие нет», – считает она.





А вот один из учредителей компании Libra Hospitality Сергей Фомин убежден, что «люди – это самое дорогое, и поэтому мы помогаем отельерам минимизировать количество персонала, занятого на обслуживании гостиницы, создавая экосистему, в которой влияние человека минимизировано».

«Могу ответственно заявить, что сейчас возможно создать полностью безлюдный отель – технологии это позволяют, – сказал он. - К примеру, одна только установка киоска «селф-чек-ин» сразу позволяет заменить сотрудника на ресепшн».

По его оценке, использование «безлюдных» технологий не только позволяет сэкономить на персонале, но и позволяет предотвратить совершаемые им ошибки.

Общий вывод оказался таким: сейчас выживает не самый сильный, а самый гибкий, способный к максимально быстрой адаптации к нынешним условиям… В частности, Наталия Белякова, член совета директоров Ассоциации Luxury Travel Russia и директор по маркетингу Domina Russia уверена – рынки туризма и гостеприимства уже никогда не будут прежними. «Нас ждет битва за туриста и игра по новым правилам, во многом обусловленная тяготением к внутреннему туризму и поездкам в соседние страны, – считает она. - Урезание расходов, максимальная цифровизация, обеспечение гарантий безопасности и т. д. – это тренды времени».

Как полагает эксперт, в ближайшем будущем специалистам отрасли придется иметь дело с новым типом клиента - «турист встревоженный». «Он будет долго выбирать и тщательно взвешивать все нюансы, но очень осознанно принимать решение.. – убеждена Наталия Белякова. - Долго решать, но очень быстро бронировать и уезжать в тур через неделю или 10 дней».

По мнению, в первую очередь людей будут интересовать безопасность, спецпредложения и др., однако они станут стараться ездить пусть и подольше, но ближе к дому и с максимальным соблюдением без безопасности.

/TOURBUS.RU