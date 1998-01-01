Новости "TUI Россия" и власти Вологодчины запускают чартеры в Великий Устюг уже с 15 ноября Также в планах туроператоров — новогодние чартеры в Шерегеш и в Мурманскую область

Власти Вологодской области и туроператор "TUI Россия" запускают чартерные рейсы из Москвы и Петербурга в Великий Устюг с 15 ноября, сообщил сегодня губернатор Вологодчины Олег Кувшинников в ходе онлайн-пресс-конференции, прошедшей сегодня в пресс-центре «Интерфакса». "С 15 ноября мы запускаем чартерные рейсы. Расписание уже опубликовано, можете на зимний сезон покупать билеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Пока стыковка будет в Череповце", — отметил губернатор. По его словам, сейчас завершается строительство взлетно-посадочной полосы — она продлевается с 1,3 тыс. метров до 1,8 тыс. метров. Это позволить увеличить количество пассажиров в три раза. По окончании строительства в 2021 году рейсы станут прямыми. Г-н Кувшинников добавил, что планируется направить в Великий Устюг также поезда выходного дня и электрички. "Мы договорились с "РЖД" о том, что мы начинаем направлять специализированные поезда, поезда выходного дня уже с этого сезона в Великоустюгский район через Котлас, через Великий Устюг. Организуем электрички из Котласа в Великий Устюг. Берем пока на себя компенсацию затрат", — отметил губернатор. Губернатор также подчеркнул, что в рамках развития туризма в Великом Устюге расширена площадь вотчины Деда Мороза с 50 до 150 га, построен ледовый дворец Деда Мороза, отремонтирована городская набережная. В свою очередь Зарина Догузова в ходе пресс-конференции отметила, что "среди новых направлений, куда мы запустим чартеры в зимний сезон на новогодние праздники, — Шерегеш в Кемеровской области. Это регион, где почти 300 дней в году снег, много событийных мероприятий, уже есть развитая инфраструктура. Также это Мурманская область, "русская Арктика", Вологодская область – Великий Устюг, родина Деда Мороза. Это прекрасное семейное направление, где можно окунуться в атмосферу Нового года и Рождества". Г-жа Догузова отметила, что программа с Байкалом будет также продолжена на зиму. Чартеры стартуют в феврале. "Вдвойне приятно, что запуск новых чартерных направлений, которые сами по себе повышают доступность отдыха в России, совпадает с проведением второго этапа программы кэшбека. Граждане смогут доступно путешествовать по нашей стране", — заключила глава Ростуризма. /TOURBUS.RU



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