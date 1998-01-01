Ростуризм подвел первые итоги второго этапа программы кешбэка

За первую неделю второго этапа распродажи туров по России с кешбэком россияне приобрели туры на 870 млн рублей, сообщили нам сегодня в пресс-службе Ростуризма.

Напомним, что второй этап распродажи туров по России с кешбэком начался 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту «Мир» при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц. Акция продлится до 5 декабря.

«Большинство участников программы фиксируют рост бронирований и продаж с момента старта второго этапа программы. По данным «Интуриста», общее число бронирований выросло на 60%. У туроператора "TUI Россия" аналогичный рост составил 39%, у туроператора «Дельфин» — 55%.

Ряд компаний также фиксируют рост бронирований по отношению к первому этапу программы туристического кешбэка. У TUI бронирования выросли в четыре раза, у «Дельфина» в три раза, у «Мультитура» в два раза. У сети AZIMUT Hotels число бронирований выросло в 11 раз, оборот – в 3,5 раза», — рассказали нам в пресс-службе.

По данным ведомства, за первую неделю продаж было приобретено туров с кешбэком на 870 млн рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей. Туристы принимают решение о поездке в среднем за 12 дней до старта путешествия (на первом этапе программы этот показатель составлял 35 дней).

Наибольшей популярностью у туристов в рамках программы, по данным ведомства, пользуется отдых в Краснодарском крае, Республике Крым, Ставропольском крае и Московской области. Туристы также активно бронируют такие нетрадиционные для осени направления, как Карелия, Алтай и Ленинградская область.

Среди городов наиболее популярен Санкт-Петербург, занимающий четвертое место по количеству бронирований и пятое место по стоимости в общем рейтинге направлений для путешествий с кешбэком по итогам первой недели продаж.

Самая длинная бронь по итогам первой недели продаж составила 39 ночей в отеле в Сочи, самая дешевая — 810 рублей на две ночи в отеле в Краснодаре, а самая дорогая – 457,8 тыс. рублей на шесть ночей в загородный отель в Ленинградской области.

«Самые необычные туры на осень и зиму продаются в Великий Устюг, куда впервые за много лет запускаются чартеры, а также на Русский Север — с погружением в этнику Заполярья. Повышенным спросом пользуются оздоровительные туры в санатории, а также отдых на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке. Помимо выгодных условий программы и широкого выбора туров, спрос поддерживает теплая погода на Юге России, где загрузка на всю осень 2020 года прогнозируется на уровне не менее 70%, что в среднем в 1,5-два раза больше, чем в предыдущие годы», — добавили в пресс-службе.

При этом в Ростуризме признали, что серьезным сдерживающим фактором является неопределенность на фоне распространения коронавируса.

/TOURBUS.RU