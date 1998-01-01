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28 октября
Ростуризм подвел первые итоги второго этапа программы кешбэка
За первую неделю второго этапа программы россияне потратили на туры по России 870 млн рублей
За первую неделю второго этапа распродажи туров по России с кешбэком россияне приобрели туры на 870 млн рублей, сообщили нам сегодня в пресс-службе Ростуризма.
Напомним, что второй этап распродажи туров по России с кешбэком начался 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту «Мир» при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц. Акция продлится до 5 декабря.
«Большинство участников программы фиксируют рост бронирований и продаж с момента старта второго этапа программы. По данным «Интуриста», общее число бронирований выросло на 60%. У туроператора "TUI Россия" аналогичный рост составил 39%, у туроператора «Дельфин» — 55%.
Ряд компаний также фиксируют рост бронирований по отношению к первому этапу программы туристического кешбэка. У TUI бронирования выросли в четыре раза, у «Дельфина» в три раза, у «Мультитура» в два раза. У сети AZIMUT Hotels число бронирований выросло в 11 раз, оборот – в 3,5 раза», — рассказали нам в пресс-службе.
По данным ведомства, за первую неделю продаж было приобретено туров с кешбэком на 870 млн рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей. Туристы принимают решение о поездке в среднем за 12 дней до старта путешествия (на первом этапе программы этот показатель составлял 35 дней).
Наибольшей популярностью у туристов в рамках программы, по данным ведомства, пользуется отдых в Краснодарском крае, Республике Крым, Ставропольском крае и Московской области. Туристы также активно бронируют такие нетрадиционные для осени направления, как Карелия, Алтай и Ленинградская область.
Среди городов наиболее популярен Санкт-Петербург, занимающий четвертое место по количеству бронирований и пятое место по стоимости в общем рейтинге направлений для путешествий с кешбэком по итогам первой недели продаж.
Самая длинная бронь по итогам первой недели продаж составила 39 ночей в отеле в Сочи, самая дешевая — 810 рублей на две ночи в отеле в Краснодаре, а самая дорогая – 457,8 тыс. рублей на шесть ночей в загородный отель в Ленинградской области.
«Самые необычные туры на осень и зиму продаются в Великий Устюг, куда впервые за много лет запускаются чартеры, а также на Русский Север — с погружением в этнику Заполярья. Повышенным спросом пользуются оздоровительные туры в санатории, а также отдых на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке. Помимо выгодных условий программы и широкого выбора туров, спрос поддерживает теплая погода на Юге России, где загрузка на всю осень 2020 года прогнозируется на уровне не менее 70%, что в среднем в 1,5-два раза больше, чем в предыдущие годы», — добавили в пресс-службе.
При этом в Ростуризме признали, что серьезным сдерживающим фактором является неопределенность на фоне распространения коронавируса.
/TOURBUS.RU
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