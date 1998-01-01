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28 октября
Израиль: деловой туризм возвращается
Министерство экономики Израиля одобрило порядок въезда в страну иностранных бизнесменов, в том числе и россиян
На фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом и его последствиями Министерство экономики Израиля одобрило въезд для иностранных представителей делового сообщества, - рассказали нашему порталу в пресс-службе Министерства туризма страны.
Въезд может быть разрешен как бизнесменам из «зеленых», так и из «красных стран» (к ним относится пока что и Россия), но при въезде из «красной страны» или при ее посещение в течение 14 дней, предшествующих поездке, деловому туристу необходимо предоставить на границе отрицательный тест ПЦР, сделанный за 48 часов до вылета. При получении разрешения бизнесмены из «зеленых стран» смогут находиться в Израиле до 7 дней (168 часов), а из «красных стран» 4 дня (96 часов). Обе категории граждан не обязаны будут изолироваться по прилете, но им будет необходимо придерживаться ряда эпидемиологических правил.
Въезд будет возможен только для тех лиц, чей вклад в израильские компании и экономику жизненно необходим, и только в тех случаях, когда деловая встреча не может быть проведена виртуально.
Процесс получения разрешения на въезд:
Бизнесмен из-за границы должен заполнить онлайн-форму для иностранных бизнесменов для подачи заявки на въезд в Израиль, после ее заполнения нужно отправить ее на адрес электронной почты контактного лица в израильской компании;
Затем - генеральный директор, вице-президент или уполномоченное лицо от имени принимающей израильской компании должно заполнить форму заявки и отправить ее на адрес электронной почты Tofes.Zarim.yarok@economy.gov.il, приложив к нему анкету, бизнесмена из-за границы (анкета должна быть заполнена на компьютере, а не от руки).
Заявление необходимо подавать за 15 и более рабочих дней до планируемой даты прибытия пассажира в Израиль.
Количество дней для обработки заявки будет отсчитываться с даты подачи всех документов, необходимых для обработки заявки.
Что происходит после подачи заявления:
Рекомендующий орган при Министерстве экономики и промышленности Израиля рассмотрит запрос израильской компании.
Если рекомендация положительная, она будет отправлена в Управление по народонаселению и иммиграции Израиля для дальнейшего рассмотрения.
В случае принятия положительного решения, Министерство экономики и промышленности выдаст специальный сертификат израильской компании.
Если рекомендация отрицательная, причины будут отправлены в израильскую компанию, подавшую запрос. Компания, чья заявка была отклонена, может запросить повторное рассмотрение просьбы, предоставив новые данные.
Запрос на пересмотр может быть подан в течение 30 дней с момента получения уведомления об отклонении запроса.Запрос следует отправлять на адрес электронной почты Tofes.Zarim.yarok@economy.gov.il.
После получения одобрения за 24 часа до вылета иностранный бизнесмен должен заполнить онлайн-форму декларации пассажира, въезжающего в Израиль.
При въезде в Израиль бизнесмен должен предоставить одобрение Управления по народонаселению и иммиграции, полученное от принимающей компании.
«В Израиле прилагают огромные усилия, чтобы сохранять функционирование экономической и туристической сфер на должном уровне. Новая мера – важный шаг к возрождению делового туризма», - прокомментировал эту новость Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ.
/TOURBUS.RU
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