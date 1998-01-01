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28 октября
Росавиация разрешила начать международные рейсы из Уфы
Ряд туроператоров и авиакомпания "Победа" уже сообщили о начале полетов в Турцию из уфимского аэропорта
Вчера вечером стало известно, что власти России разрешили выполнять регулярные пассажирские рейсы за рубеж еще из одного города — Уфы.
"В соответствии с решением правительства РФ, с 27 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа", — сообщила Росавиация.
Напомним, что Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии COVID-19 в марте. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан.
С середины октября перечень разрешенных направлений пополнился рейсами на Кубу и в Сербию, с ноября — в Японию.
9 октября в правительстве РФ заявили, что в перечень российских аэропортов, из которых разрешаются полеты по ранее согласованным направлениям, могут добавиться Грозный, Владивосток, Красноярск, Самара и Уфа.
Таким образом, на сегодня полеты за рубеж возможны из 11 городов страны - Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска и Уфы.
Как сообщает АТОР, первым в терминал международных авиалиний прибудет рейс ZF 1292 авиакомпании AZUR air из Антальи. Прибытие Boeing 737-800 запланировано сегодня, 28 октября, в 23:20 по местному времени. С турецкого курорта домой вернутся 189 пассажиров.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, дальнейшее расписание международных рейсов будет корректироваться в оперативном режиме.
Так, уже известно, что туроператор PEGAS Touristik будет летать из Уфы в Анталью два раза в неделю.Рейсы будут совершатся авиакомпанией Nordwind на лайнерах А321 по вторникам и пятницам. Полетная программа стартует 2 ноября.
Первый беспосадочный рейс туроператора ANEX Tour в Анталью из Уфы будет выполнен сегодня. Дальнейшая полетная программа из Уфы пока обсуждается.
В компании «Интурист» сообщили, что туроператор будет формировать продукт на основе регулярных международных рейсов из аэропорта Уфы, а также чартерных программах своих стратегических партнеров.
В TEZ Tour сообщили, что клиентам этого туроператора из Уфы будут доступны туры с авиаперелетом на базе регулярных рейсов по всем открытым направлениям. В связи с окончанием летнего сезона ставить из данного города чартерные рейсы в 2020 году туроператор не планирует.
По информации АТОР, «участники рынка ожидают, что из Уфы будут выполняться рейсы в Стамбул. Программы по Анталье, скорее всего, расширяться не будут – на курортах Турции заканчивается туристический сезон. Также может появиться полетная программа на Занзибар. Туроператоры рассчитывают и на возможное расширение в зимнем сезоне географии полетов из России в ОАЭ».
Кроме того в пресс-службе а/к «Победа» сегодня сообщили, что лоукостер открывает продажу билетов на новый международный рейс по маршруту Уфа-Стамбул. В момент старта продаж на официальном сайте авиакомпании pobeda.aero предложено более 2000 билетов по тарифам 999-3999 рублей с учётом всех аэропортовых сборов.
Полёты из Уфы в Стамбул будут выполняться с 20 ноября 2020 года три раза в неделю, в декабре частота рейсов на этом направлении будет увеличена до четырёх раз в неделю.
Отметим, что в минувшем мае журнал Forbes составил список самых удобных авиагаваней страны. В исследовании были рассмотрены 35 аэропортов с пассажиропотоком свыше 800 тыс. человек в год. Международный аэропорт «Уфа» занял в этом рейтинге шестое место, став лидером в Приволжском федеральном округе и обойдя таких конкурентов как Пулково и Внуково.
/TOURBUS.RU
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