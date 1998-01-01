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27 октября
Чехия вновь запретила въезд иностранных туристов
Несмотря на закрытые границы, Czech Airlines сейчас дважды в неделю летает из Праги в Москву
Чехия временно запретила въезд иностранных туристов, сообщает сегодня МИД страны.
"В соответствии с принятыми правительством антикризисными мерами, въезд в Чехию иностранных граждан в целях туризма или посещения друзей запрещен", — говорится в сообщении МИД.
В министерстве уточнили, что сейчас в Чехию разрешены деловые и медицинские поездки, а также визиты по семейным обстоятельствам.
Напомним, что граница между Россией и Чехией закрыта с начала пандемии, однако авиакомпания Czech Airlines с 4 октября выполняет рейсы по маршруту из Москвы в Прагу с частотой два раза в неделю.
Ранее местные СМИ сообщали, что власти Чехии рассматривают возможность введения нового режима изоляции из-за резкого роста заболеваемости в стране COVID-19.
С 12 октября в Чехии закрыты кинотеатры, театры, музеи и галереи, университеты и старшая школа переходит на дистанционный формат обучения, запрещается проведение спортивных мероприятий.
/TOURBUS.RU
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