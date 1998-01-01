Чехия вновь запретила въезд иностранных туристов

Несмотря на закрытые границы, Czech Airlines сейчас дважды в неделю летает из Праги в Москву

Чехия временно запретила въезд иностранных туристов, сообщает сегодня МИД страны.

"В соответствии с принятыми правительством антикризисными мерами, въезд в Чехию иностранных граждан в целях туризма или посещения друзей запрещен", — говорится в сообщении МИД.

В министерстве уточнили, что сейчас в Чехию разрешены деловые и медицинские поездки, а также визиты по семейным обстоятельствам.



Как отмечает чешский портал Expats, ограничительные меры предположительно продлятся до отмены режима ЧС 3 ноября. До этой даты закрыты музеи, рестораны и многие магазины.



"Сейчас границы Чехии по-прежнему открыты для перемещений внутри ЕС, пограничного контроля нет. Тем не менее, прибывающие самолетом туристы могут столкнуться с проблемами, если их спросят о цели визита. Отели путешественников не принимают", — пишет портал.

Напомним, что граница между Россией и Чехией закрыта с начала пандемии, однако авиакомпания Czech Airlines с 4 октября выполняет рейсы по маршруту из Москвы в Прагу с частотой два раза в неделю.

Ранее местные СМИ сообщали, что власти Чехии рассматривают возможность введения нового режима изоляции из-за резкого роста заболеваемости в стране COVID-19.

С 12 октября в Чехии закрыты кинотеатры, театры, музеи и галереи, университеты и старшая школа переходит на дистанционный формат обучения, запрещается проведение спортивных мероприятий.

/TOURBUS.RU