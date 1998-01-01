Осеннее роуд-шоу «Турбизнес» завершилось деловой встречей в Северной столице

Заключительный этап осенней серии деловых мероприятий, традиционного организуемых ИД «Турбизнес», собрал сегодня в залах петербургской гостиницы «Амбассадор» около ста специалистов отрасли, которым были представлены разнообразные возможности формирования отдыха как внутри страны, так и за ее пределами, - сообщает наш специальный корреспондент в городе на Неве.

К сожалению, ситуация все же внесла коррективы в проведения мероприятия: Венгерское национальное управление по туризму и Представительство по туризму Саксонии не смогли «живьем» представить широкие возможности отдыха в этих странах. Однако виртуально они все равно в работе петербургского этапа workshop «Турбизнеса» присутствовали: собравшимся продемонстрировали качественно подготовленные видеоролики, в деталях рассказывающие о туристическом потенциале Венгрии и Саксонии.

Но нет, как говорится, худа без добра: остальные участники встречи получили возможность еще более широко рассказать о себе профильным специалистам, представляющим туроператорские и агентские компании города на Неве.

И они ими воспользовались в полной мере. Так, представитель отдела продаж компании «Донинтурфлот» Александр Шкарупин подробно сообщил собравшемся об имеющихся в ее распоряжении флоте. «Большая часть наших теплоходов раньше была ориентирована на обслуживание гостей из-за границы и потому отличается высоким уровнем сервиса, - пояснил он. – Теперь же отдых на этих судах доступен и россиянам».

А Надежда Сергеева («АэроТур») не только рассказала о широких возможностях бронирования авиабилетов и других услуг с помощью фирменной B2B-платформы онлайн-бронирования Agent.aero, но и представила коллегам по отрасли собственный туроператорский продукт.

Кроме них, специалисты смогли ознакомиться с предложениями по санаторно-курортному (их представил «Профкурорт») и активному отдыху, который анонсировал турхолдинг «Родина», представивший широкие возможности семейного отдыха в Карелии.

Помимо того, потенциал отдыха в стране продемонстрировала специалистам Петербурга Польская туристическая организация, а разноплановую картину предложений для агентов дополнили представители компании «Европорт».

«Могу сказать совершенно однозначно: онлайн-встречи хороши, но все же они не дают той возможности личного живого общения, которую предоставляет офлайн, - поделилась мнением о необходимости организации подобных деловых событий Надежда Сергеева. – Мы с удовольствием участвуем в таких мероприятиях и намерены делать это и впредь».

С коллегой оказалась солидарна и Ирина Романенко из «Профкурорта». «Да, онлайн - тренд времени, которому надо следовать, – констатировала она. – Однако офлайновые встречи с партнерами глаза в глаза ничего не может заменить, а договориться «живьем» подчас можно гораздо быстрее и успешнее. Поэтому мы тоже не собираемся отказываться от участия в «живых» мероприятиях – их надо умело сочетать с онлайном».

Судя по количеству собравшихся в «Амбассадоре» (а это, с учетом соблюдения мер эпидемиологической безопасности, был, по сути, максимум возможного) специалисты действительно соскучились по непосредственному общению и личным контактам.

Если прибавить еще и возможность выиграть хорошие призы (а их участники предоставили немало), встреча прошла с большим успехом, поскольку одни получили массу свежей и полезной информации, а другие сумели адресно передать ее именно тем, кому она нужна.

Напомним, что этой осенью, несмотря на неизбежные ограничения, серия региональных воркшопов «Турбизнес» с успехом прошла в 24 городах России - от Пятигорска до Тюмени. В 160-ти деловых мероприятиях, мастер-классах и семинарах в рамках воркшопов приняли участие более 1200 профессионалов туризма.

Подробный рассказ о прошедшем роуд-шоу — вскоре на нашем портале.

/TOURBUS.RU