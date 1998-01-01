Туроператоры отменили «стыковочные» туры в Египет

Российские туроператоры после разъяснений Ростуризма отменили туры на египетские курорты на стыковочных рейсах через Турцию, - сообщает «Интерфакс».

Напомним, что глава правительства РФ Михаил Мишустин 3 сентября подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом. Рейсы в Каир осуществляются сейчас три раза в неделю, при въезде россиянам нужна справка об отсутствии COVID-19.



При этом напрошлой неделе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что ряд туроператоров готовит предложения либо уже отправляют туристов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх на стыковочных рейсах через Стамбул или Анталью. Объективно этот вариант для туристов удобнее, чем лететь до Каира, а затем около пяти часов добираться на автобусах до курортов.



Об открытии продаж, в частности, сообщили туроператоры PAC Group и Pegas Touristik. Первый рейс "Пегаса" из РФ через Анталью в Хургаде ждали 29 октября, на нем должны были прилететь 220 туристов.



Тем не менее, в минувший четверг в Ростуризме напомнили, что продажа туров с транзитным перелетом в аэропорты курортов Египта запрещена. По словам ведомства, допустимы к реализации только туры с перелетом до Каира, а дальнейшее перемещение туристов должно осуществляться наземным транспортом. За нарушение правил туроператоры и турагенты несут административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность, - заявили в Ростуризме.

В связи с этим в компаниях Pegas Touristik и PAC Group сообщили, что от реализации туров в Египет отказались – как на стыковочных рейсах, так и с перелетами до Каира. При этом возможность отправиться на египетские курорты через Каир по-прежнему есть у клиентов компании TEZ Tour.

«Туры в Египет с перелетом мы сняли, оставили только наземку для самостоятельных путешественников», - сообщили нам, в свою очередь, в пресс-службе компании «АРТ-Тур».



Что ранее, комментируя разъяснение Ростуризма ,эксперты АТОр отмечали его противоречивость: «Туроператорам продажа туров с воздушной перевозкой (то есть пакета «перелет+проживание») на курорты Египта запрещена. Но десятки тысяч наших граждан (а с 2105 года - уже и сотни тысяч) свободно приобретали и приобретают на сайтах авиакомпаний, в агрегаторах и системах бронирования билеты и отели в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, сами собирая себе такие же точно «пакеты» – через Каир, Стамбул, Минск, Анталью, просто более дорогие, чем у туроператоров.

В итоге получается очень странно: разве «безопасность» этих граждан, самостоятельных туристов, для нашего государства имеет меньшее значение, чем «безопасность» клиентов туроператоров?»

«В условиях запрета пакетных туров с авиаперевозкой турист просто переплатит за билеты и отель в онлайн-системах – и отдаст эти деньги иностранным агрегаторам, которые, в отличие от туроператоров, не платят налоги в РФ. Такой турист все равно, вопреки всем запретам, полетит в Шарм-эль-Шейх или Хургаду – просто он заплатит иностранцам больше, чем мог бы заплатить легальной российской компании за пакетный тур», - сделали вывод эксперты АТОР.

Между тем руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил, что «был удивлен тем, что туроператоры анонсировали туры с прилетом в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Ведь никакой информации о том, что российские власти признали аэропорты этих городов безопасными для прибытия наших граждан, пока нет.

Кроме того, указом президента еще в 2018 году отменены рекомендации воздерживаться от реализации турпакетов в Египет лишь при условии, что рейсы выполняются в Каир».

/TOURBUS.RU