Иностранные туристы смогуть въехать в Россию по электронной визе через 29 погранпунктов

Премьер РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, которая вводится в стране с начала 2021 года, сообщила пресс-служба правительства в воскресенье.

"В список вошли 29 погранпунктов. В частности, это международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

"В числе морских пунктов пропуска значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край).

Среди автомобильных — шесть погранпунктов в Калининградской области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Советск), один в Псковской области (Убылинка) и один в Ленинградской области (Ивангород). Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов", — отмечается в сообщении.

Перечень будет дополняться новыми погранпунктами по мере их оснащения необходимым оборудованием, сообщили в правительстве.

Как напоминает «Интерфакс», пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не могли покидать пределы этих регионов.

Теперь электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать — по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней, отмечают в пресс-службе. Электронную визу в РФ смогут получать граждане 52 стран.

Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займёт не более четырёх дней. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно.

/TOURBUS.RU