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26 октября
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"Аэрофлот" увеличил частоту полетов в Беларусь, Швейцарию и на Мальдивы/ UTair распродает билеты на Занзибар/ Прямые авиарейсы из Хабаровска в Петербург возобновились после пятилетнего перерыва
"Аэрофлот" увеличил частоту полетов в Беларусь, Швейцарию и на Мальдивы
"Аэрофлот" c воскресенья увеличил частоту полетов в Белоруссию (Минск), Швейцарию (Женеву) и на Мальдивы (Мале), сообщила компания.
Число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву вырастет до трех раз в неделю, в Мале — до четырех.
С 17 октября "Аэрофлот" перезапустил регулярные рейсы из Москвы в Белград (Сербия).
Правительство РФ на позапрошлой неделе сообщило о возобновлении рейсов в Сербию, Японию (а также на Кубу) и увеличении частот на ранее открытых направлениях в Минск, Женеву и Мале.
UTair распродает билеты на Занзибар
Авиакомпания UTair в рамках акции будет продавать билеты из Москвы на остров Занзибар в Танзании по 9999 рублей, цена за обратный вылет будет такая же, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе перевозчика.
"30 и 31 октября на сайте utair.ru и в мобильном приложении авиакомпании можно будет купить билеты в Танзанию за 9999 рублей. Обратный рейс в Москву также будет стоить 9999 рублей. Количество билетов со скидкой ограничено", — сообщили в пресс-службе.
UTair будет выполнять регулярный рейс из Москвы на Занзибар раз в 10 дней, но в новогодние праздники число рейсов может быть увеличено.
Полетная программа продлится с 27 ноября (первый вылет из Москвы) до 24 марта (последний вылет с Занзибара).
"Открытых международных направлений сейчас мало, а люди хотят отдыхать в теплых странах. Мы это понимаем, поэтому установили минимальные цены на маршрут, скидка составит более 60% от обычной цены. На Танзанию мы видим высокий спрос", — цитирует пресс-служба президента авиакомпании Павла Пермякова.
Прямые авиарейсы из Хабаровска в Петербург возобновились после пятилетнего перерыва
Прямые перелеты из Хабаровска в Санкт-Петербург возобновлены после пятилетнего перерыва. Согласно информации на онлайн-табло хабаровского аэропорта, в аэропорт "Пулково" первый рейс вылетел в 9:10 по местному времени (2:10 мск).
Полет осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines. Время в пути составит около восьми часов.
Переговоры с авиаперевозчиками об открытии этого маршрута велись несколько лет.
Беспосадочные регулярные рейсы в Санкт-Петербург запланировано выполнять дважды в неделю — в понедельник и в четверг, - сообщает «Интерфакс».
/TOURBUS.RU
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