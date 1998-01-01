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26 октября
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"Аэрофлот" увеличил частоту полетов в Беларусь, Швейцарию и на Мальдивы/ UTair распродает билеты на Занзибар/ Прямые авиарейсы из Хабаровска в Петербург возобновились после пятилетнего перерыва


"Аэрофлот" увеличил частоту полетов в Беларусь, Швейцарию и на Мальдивы

"Аэрофлот" c воскресенья увеличил частоту полетов в Белоруссию (Минск), Швейцарию (Женеву) и на Мальдивы (Мале), сообщила компания.

Число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву вырастет до трех раз в неделю, в Мале — до четырех.

 

С 17 октября "Аэрофлот" перезапустил регулярные рейсы из Москвы в Белград (Сербия).

Правительство РФ на позапрошлой неделе сообщило о возобновлении рейсов в Сербию, Японию (а также на Кубу) и увеличении частот на ранее открытых направлениях в Минск, Женеву и Мале.

 

UTair распродает билеты на Занзибар

 Авиакомпания UTair в рамках акции будет продавать билеты из Москвы на остров Занзибар в Танзании по 9999 рублей, цена за обратный вылет будет такая же, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе перевозчика.

"30 и 31 октября на сайте utair.ru и в мобильном приложении авиакомпании можно будет купить билеты в Танзанию за 9999 рублей. Обратный рейс в Москву также будет стоить 9999 рублей. Количество билетов со скидкой ограничено", — сообщили в пресс-службе.

UTair будет выполнять регулярный рейс из Москвы на Занзибар раз в 10 дней, но в новогодние праздники число рейсов может быть увеличено.

Полетная программа продлится с 27 ноября (первый вылет из Москвы) до 24 марта (последний вылет с Занзибара).
Сейчас UTair – единственный регулярный перевозчик на маршруте.

"Открытых международных направлений сейчас мало, а люди хотят отдыхать в теплых странах. Мы это понимаем, поэтому установили минимальные цены на маршрут, скидка составит более 60% от обычной цены. На Танзанию мы видим высокий спрос", — цитирует пресс-служба президента авиакомпании Павла Пермякова.

 

Прямые авиарейсы из Хабаровска в Петербург возобновились после пятилетнего перерыва

Прямые перелеты из Хабаровска в Санкт-Петербург возобновлены после пятилетнего перерыва. Согласно информации на онлайн-табло хабаровского аэропорта, в аэропорт "Пулково" первый рейс вылетел в 9:10 по местному времени (2:10 мск).

Полет осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines. Время в пути составит около восьми часов.

 

Переговоры с авиаперевозчиками об открытии этого маршрута велись несколько лет.

Беспосадочные регулярные рейсы в Санкт-Петербург запланировано выполнять дважды в неделю — в понедельник и в четверг, - сообщает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU

 


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