Танзания обещает стать в Петербурге единственным «пляжным» направлением зимы

Эксперты обсуждают новинки вступившего в силу зимнего расписания полетов из Северной столицы

Накануне старта зимнего авиасезона (а осенне-зимнее расписание по традиции вступает в силу в последнее воскресенье октября) стало известно о его петербургских новинках. Однако принципиальная из них всего одна.

В частности, авиакомпания «Россия» с 24 октября приступила к выполнению полетов из Петербурга в Женеву - это первый регулярный рейс перевозчика в страну Шенгенской зоны с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Полеты станут осуществляться на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 168 пассажиров по субботам по удобному для пассажиров расписанию.

Кроме того, в рамках зимнего расписания «Россия» продолжит выполнение регулярных рейсов из Петербурга в Анапу, а также в Краснодар, Симферополь и Сочи.

Маршрут в Анапу, к примеру, был восстановлен только в июле 2020 года, однако его показатели уже превысили прошлогодние. В августе, в частности, рост количества перевезенных из Петербурга в Анапу пассажиров составил 46,72%, а всего в летнем расписании 2020-го на направлении было перевезено около 70 тыс. человек.

Динамично растущие показатели предоставили возможность продлить выполнение регулярных полетов в Анапу на зимний сезон, сделав это направление круглогодичным. Рейсы с берегов Невы на этот черноморский курорт будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A-319 вместимостью 128 кресел по расписанию, которое позволяет воспользоваться удобными стыковками в «Пулково» и жителям всего северо-западного региона России.



Но и другие перевозчики делают все возможное, чтобы даже в нынешних условиях расширить возможности для путешествий из Петербурга. Так, с 3 ноября Turkish Airlines удвоит количество рейсов из Северной столицы в Стамбул, добавив к уже летающему дневному ночной рейс – он будет выполняться из воздушной гавани города на Неве в 02:45 и прибывать с Турцию в 06:10.

На направлении станут использовать воздушные суда Airbus A321 и Airbus A321 Neo вместимостью до 180 пассажиров.

Однако главной новинкой зимнего сезона в Петербурге, безусловно, станет маршрут в Танзанию. Причем, с учетом ситуации, в городе на Неве он фактически обещает стать единственным прямым беспосадочным «пляжным» направлением надвигающейся зимы, и поэтому свои рейсы из Петербурга намерены поставить сразу несколько операторов.

В частности, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова заявила о том, что к запланированным к старту 29 октября рейсам в Танзанию из Москвы с 7 ноября добавятся аналогичные из Петербурга. При этом из Северной столицы полеты раз в 10 дней будут выполнять лайнеры Boeing 767-300 авиакомпании Royal Flight.

Конкуренцию Coral Travel на направлении составят Anex Tour и «Интурист»: известно, что на «крыльях» Azur Air операторы станут отправлять туристов с 31 октября из шести российских городов, включая Петербург. При этом рейсы из него, как и в первом случае, станут выполнять раз в 10 дней на Boeing 767-300.

«Говоря о турах на Занзибар, надо учитывать два фактора, - считает представитель компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – С одной стороны, стоимость поездок на направлении явно, во всяком случае по меркам Петербурга, не бюджетна: потратить от 150 тыс. рублей за полторы недели на двоих желающих сейчас не так много. С другой – провозные емкости невелики и вряд ли превысят объем в 3 тыс. человек в месяц. Поэтому, скорее всего, самолеты будут заполняться».

По ее мнению, которое поддерживают и другие специалисты, на руку Танзании играет и тот факт, что фактически альтернативы направлению в Петербурге нет: Юго-Восточная Азия «закрыта», с Карибами пока все не очень понятно, а «прямых» Мальдив в городе на Неве нет.

/TOURBUS.Ru