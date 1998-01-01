Новости Российский бизнесмен организовал бандитское нападение на собственный отель в районе Антальи Турецкая газета Hurriyet рассказала о скандальном инциденте, произошедшем в отеле Оlimpos, расположенном на курорте Кумлуджа

Россиянин, владелец отеля в Анталье, организовал нападение на него группы из 15 человек после ссоры с турецким управляющим, сообщает газета Hurriyet, которую цитирует «Интерфакс». По данным издания, турецкий гражданин, 27-летний Орхан Каплан, в мае арендовал небольшой отель Olimpos в районе Кумлуджа на пять месяцев. Отель принадлежит гражданину России, имя которого не называется.(Кумлуджа — город на побережье Средиземного моря в 90 км западнее города Анталья. Судя по всему, идет о комплексе мини-коттеджей Olimpos Villаge. - ТБ.) В октябре г-н Каплан попросил владельца отеля продлить контракт, поскольку из-за коронавируса сезон прошел не очень успешно. Однако россиянин отказался и потребовал немедленно освободить объект, так как туда планируют приехать его собственные гости. Г-н Каплан, по его словам, сказал, что это невозможно: в отеле отдыхают туристы, и нужно 15 дней на то, чтобы они завершили отдых и выехали. Кроме того, должны приехать новые гости. «В ответ россиянин потребовал выполнить его требование, пригрозив, что в ином случае «он будет разговаривать на понятном языке», — рассказал он. Как пишет Hurriyet, на следующий день, 21 октября, когда гости ели завтрак в ресторане, на отель напала группа из 15 человек, говоривших по-русски. Трое из них схватили управляющего, связали его руки за спиной и начали бить. Были избиты также два сотрудника отеля, попытавшихся помочь коллеге. Когда изумленные туристы хотели вмешаться, участники нападения напали и на них, требуя немедленно покинуть отель. После этого Орхана Каплана перенесли в свободную комнату, где избивали примерно полчаса. По его словам, напавшие кричали, что они «русская мафия». Он также сообщил, что один из участников нападения забрал из сейфа отеля 1200 лир. По данным газеты, один из туристов отправился в полицию и сообщил об инциденте. Прибывшие жандармы развязали г-н Каплана, его отправили в больницу на машине скорой помощи. Нападавших забрали в полицейский участок и после дачи показаний отпустили. Орхан Каплан подал жалобу в полицию, персонал гостиницы и туристы также дали показания, ведется следствие. Нападение "русской группы" снял на видео один из туристов (посмотреть видео можно здесь). /TOURBUS.RU

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