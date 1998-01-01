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26 октября
«Пегас Туристик» начнет полеты на Кубу второго ноября
Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind выполнять еженедельные рейсы из Москвы на кубинский курорт Кайо-Коко
Авиакомпания Nordwind сможет выполнять регулярные рейсы на Кубу - перевозчик получил частоту по маршруту Москва - Кайо-Коко. Частота полетов - одни рейс в неделю. Соответствующий документ направлен авиакомпании в субботу, 24 октября, - сообщил АТОР.
В компании «Пегас Туристик», ассоциированной с перевозчиком, подтвердили эту информацию. Туроператор планирует летать в Кайо-Коко со 2 ноября.
Напомним, что ранее на минувшей неделе туроператор «Интурист» открыл продажи туров на Кубу с вылетом из Москвы на чартерных рейсах авиакомпании Azur Air.
«Туры на Кайо-Коко продолжительностью 7 и более ночей уже доступны для бронирования. Старт полетной программы – 8 ноября. Вылеты будут осуществляться из московского аэропорта Внуково один раз в неделю по воскресеньям», — говорилось в сообщении компании.
Аавиакомпания Azur Air (ассоциированная с Aneх Tour/ "Интурист"), также сообщила что с 4 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко на Кубе, а с 5 ноября начинает летать в Санта-Клару. Рейсы пока запланированы только из московского аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю на воздушных судах Boeing 777-300ER.
В сообщении говорится, что все рейсы в Санта-Клару будут чартерные, они запланированы по четвергам и воскресеньям.
В Кайо-Коко чартерные рейсы будут выполняться по средам, а по субботам авиакомпания организует регулярные рейсы на этот кубинский курорт.
В свою очередь глава департамента по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова сообщила, что «авиакомпания Royal Flight готовится к возобновлению полетов на Кубу. С 3 ноября она начнет выполнять рейсы в аэропорт острова Кайо-Коко, а с 6 ноября – города Санта-Клара в центральной части архипелага. Полеты будут выполняться на Boeing 777-300 ER дважды в неделю, по вторникам и пятницам из аэропорта Шереметьево».
Стоимость десятидневных туров начинается от 148 тыс. рублей на двоих на курортах Кайо-Коко, Кайя-Гильермо и Кайя-Круз (перелет на Кайо-Коко) и от 160 тыс. рублей на курортах Кайо-Энченачос и Кайо-Санта-Мария. Цены включают размещение в отелях с системой all inclusive.
Ранее кубинские власти проинформировали, что по прибытии пассажиры должны заполть специальную форму о состоянии своего здоровья. По информации кубинской стороны, сейчас обсуждается возможность раздачи этой анкеты на борту самолета для заблаговременного заполнения. Всех иностранных туристов по прилету ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат тестирования станет известен в течение следующих 24-часов после прибытия.
Если у туриста нет страхового полиса, покрывающего расходы в связи с COVID-19, то путешественнику нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медицинскую страховку за $30 долларов.
/TOURBUS.RU
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