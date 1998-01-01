Россия начинает выдавать японцам туристические визы

Визовый центр России в Японии начал прием заявлений на российские визы любых типов от японских граждан, сообщается на сайте организации, на которое ссылается «Интерфакс».

Напомним, что Россия с 1 ноября восстанавливает регулярное авиасообщение между Россией и Японией. Въезд на территорию РФ для жителей Японии возможен только прямыми рейсами из этой страны.

«С 20 октября российский визовый центр в Токио возобновляет работу и начинает прием заявлений на визы всех категорий без ограничений по целям поездки от граждан Японии и иностранных граждан, постоянно проживающих в Японии», — говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что при посадке на борт самолета в Россию иностранные граждане должны предъявить справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, сообщение визового центра может означать, что Россия собирается начать прием японских туристов в одностороннем порядке, хотя туроператоры об этом пока не слышали.

«Информация на сайте посольства Японии в Москве не менялась – там по-прежнему значится, что въезд в Японию разрешается иностранным гражданам, которые направляются, в частности, в краткосрочную деловую поездку, а также с целью культурного или спортивного обмена. Документы на визу для посещения страны с целью туризма не принимаются», — рассказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

При этом, по ее словам, принимающие японских туристов туроператоры рассказали, что им ничего неизвестно о возобновлении туризма из Японии в Россию, никаких реальных запросов на туры нет.

«Но все выразили надежду, что в ближайшее время Япония изменит жесткие правила, и ситуация начнет меняться», — подчеркнула Тюрина.

Отметим, что уже с 5 ноября будут восстановлены регулярные рейсы «Аэрофлота» в Японию. Рейсы в Токио на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем – дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям). По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, - сообщили в компании.

Кроме того, авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") планирует с 1 ноября возобновить выполнение регулярных рейсов по маршруту Владивосток — Токио — Владивосток, прерванных из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ), продажа авиабилетов уже открыта. Полеты будут выполняться на воздушном судне Аirbus А319 один раз в неделю — по воскресеньям.

/TOURBUS.RU