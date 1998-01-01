Эксперты: «Турпродукту из Ленинградской области не хватает «упаковки» и подачи»

Как заявила заместитель председателя Комитета Ленинградской области по туризму Ольга Голубева во время состоявшейся на днях встречи с журналистами, продвижением и «раскруткой» культурных учреждений региона (в т. ч. и малых музеев) могут заняться крупные туроператоры – cooбщает наш корреспондент в Северной столице.

По ее оценке, Выставка малых музеев Ленинградской области, к примеру, со всей очевидностью показала, что в регионе имеется большое количество интересных объектов показа, которые раньше редко входили в туристические маршруты. «У нас есть музеи как федерального, так и областного подчинения, а также растущее с каждым годом число малых музеев, - констатировала она.

– Однако в большинстве случаев проблема у них одна - их мало знают, их надо активно продвигать. А для того чтобы это делать успешно, надо создавать интересный людям турпродукт».

И такой проект, как Выставка малых музеев Ленобласти, которую посетили около 10 тыс. человек, этому способствует: по словам Ольги Голубевой, «организаторам удалось достигнуть не только большого просветительского эффекта, но и заметного подъёма посещаемости музеев».

«Этот год прошел у нас под знаком внутреннего туризма, - отметила и координатор проекта «Выставка малых музеев Ленинградской области» Ольга Молодцова. – Когда мы ее организовывали, думали, что основной целевой аудиторией будут жители Петербурга, которые могут совершить для себя какие-то открытия. Но кроме них, в наши музеи поехали и многие иногородние, которые даже не слышали о них».

По ее словам, в регионе, как оказалось, довольно много малых и частных музеев. Однако участие в выставке, к примеру, принимали только те, кто прошёл отбор по качеству. В частности, музеи живой истории «Стрелецкий острог» и «Пограничная застава» смогли его пройти и, как результат, получили возможность повысить посещаемость и наладить контакты с другими культурными учреждениями.

При этом эксперты отмечают: туристы проявляют интерес к тем объектам показа, которые способны предоставить качественный (а лучше – комплексный) туристский продукт.

К примеру, наплыв посетителей летом был заметен в музейном комплексе «Усадьба Марьино». Почему? Кроме экспозиции, там развивается фермерское хозяйство, открываются конюшни, а для посетителей доступны конные поездки, катание на лодках и многое другое. Примерно такая же ситуация складывается и с раскрытием потенциала во многих других музеях, включая этнопарк «Богословка», который расположен неподалеку от города на берегу Невы и посвящён памятникам деревянного зодчества.

«Нет никаких сомнений в том, что Ленинградская область во многом еще недооценена туристами: кроме уже «раскрученных» туристических дестинаций (Выборг, Тихвин и пр.) в ней находится множество интересных объектов показа и отдыха, – считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Слабым местом по-прежнему остается создание комплексного турпродукта: если кто-то из крупных операторов возьмется за его формирование по примеру аналогичных на Алтае или в Мурманской области, эффект не заставит себя ждать».

Специалисты убеждены – Ленобласть вполне способна привлекать не только петербуржцев, но и жителей многих других регионов РФ и гостей из-за рубежа. Однако пока ее интересному и качественному туристскому продукту не хватает «упаковки» и подачи – именно в этом направлении и надо больше работать.

/TOURBUS.RU