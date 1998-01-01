Профессионалы обсуждают кэшбек, гранты и выход из кризиса

В городе на Неве проходит двухдневный деловой туристский форум «Северная Пальмира»: 22 и 23 октября десятки экспертов сферы туризма и ряда смежных отраслей обсуждают сложившееся положение и то, каким образом надо выходить из него. При этом подавляющая часть уверена: даже в нынешних условиях у туризма есть все шансы не только остаться в живых, но и сделать новый шаг в развитии, - сообщает наш специальный корреспондент.

Масштабное мероприятие, проходящее в режиме онлайн, стало своеобразным ответом бизнеса на отмену Международного культурного форума, к которому был «привязан» и профильный по туризму форум (их отменили из-за пандемии).

«Северная Пальмира», организатором которого выступил региональный оператор центра «Мой бизнес», «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» - инициатива «снизу», поддержанная Комитетом по развитию туризма города на Неве.

И «первый блин» в этом случае не оказался комом – форум собрал десятки не нуждающихся в представлении экспертов из множества регионов РФ, ряда стран мира (ОАЭ, Финляндии, Турции), а число его участников исчисляется сотнями.

К тому же заявленные в качестве основных цели в виде демонстрации туристического потенциала Петербурга и регионов России, популяризация туристических локаций и обсуждение государственных инструментов поддержки туриндустрии были явно увеличены в числе: уже в первый день встречи речь шла практически обо всех основных «болевых» точках отрасли и смежных с ней областей экономики.

Программа форума действительно масштабна: она включает в себя ряд тематических «круглых столов», на которых эксперты обсуждают туристический потенциал регионов, результаты и «подводные камни» программ кэшбека и грантовой программы Ростуризма, проблемы перевозки пассажиров, нюансы маркетинга и автоматизации в отельном бизнесе, а также множество отдельных направлений туризма.

В их числе - гастротуризм, деловой, промышленный, медицинский и даже диджитал-туризм.

Открывая деловую программу форума, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев в деталях рассказал зрителям о масштабном проекте «Новая культурная и туристская география Санкт-Петербурга», который, по его оценке, в полной мере раскрывает многогранный туристский потенциал города через яркие события, новые музейные маршруты, современные креативные пространства и линейку новинок в сфере гастрономии, санаторно-курортного отдыха и т. д.

«Практика показывает, что даже в сложившейся ситуации привлекать туристов возможно, а саму отрасль можно перезапустить, - заявил он. – Как бы то ни было, но, несмотря на существующие проблемы, средний чек во время пребывания туриста у нас вырос, а продолжительность визита в Петербург увеличилась. Уверен - мы способны двигаться вперед».

В свою очередь, Сергей Кузин, начальник управления развития предпринимательства Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга подчеркнул: для Северной столицы туризм остается ключевой отраслью экономики, которую город собирается поддерживать и в дальнейшем.

«Туризм и его смежники в период пандемии пострадали больше других: на направлении, в котором заняты сотни тысяч человек, приостановили деятельность около 1,7 предприятий, а примерно 4 тыс. турагентств долго не работали, - констатировал он. – Власти Петербурга предприняли все необходимые меры для поддержки этого направления бизнеса и сейчас есть уверенность в том, что туризм города готов к любому развитию ситуации».

О первых результатах и некоторых деталях «второй серии» программы кэшбека рассказала Юлия Рыбакова, советник руководителя РостуризмА. По ее словам, программа стартовала достаточно успешно, однако ухудшившаяся ситуация с распространением коронавируса и введение ряда новых ограничений тормозят процесс. «В частности, сократилось плечо бронирования – люди опасаются покупать туры на перспективу, будучи не уверены в возможности осуществления поездок,. – отметила она. – Несколько упала и величина среднего чека, однако это, скорее всего, связано с сокращением числа ночей пребывания».

Вместе с тем она высказала уверенность в том, что в целом программа, в которой учтены уроки августовского первого этапа, будет успешной и «сумеет поддержать как путешествующих по России туристов, так и всю сферу гостеприимства».

/TOURBUS.RU