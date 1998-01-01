Кипр возвращается к антикоронавирусным ограничениям

На острове вновь ограничиваю работу ресторанов, возвращают обязательное ношение масок и вводят комендантский час в Лимассоле и Пафосе

Власти Кипра объявили, что ужесточат ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает сегодня греческая газета Kathimerini.

С пятницы в стране жители Кипра будут обязаны носить маски в помещениях и зданиях, исключения сделаны для занятий спортом. Кроме того, вводится запрет на встречи в общественных местах и дома группами более 10 человек.

Кинотеатрам и театрам разрешено заполнять залы не более, чем на 50%. Кафе и рестораны, работающие в закрытых помещениях, могут обслуживать одновременно не более 75 человек, на открытом воздухе — до 150 человек. При этом, столики должны находиться на расстоянии как минимум двух метров. В Лимассоле и на Пафосе, между тем, вводится комендантский час. Все передвижения в период с 23:00 до 5:00 утра запрещены, за исключением поездок на работу, посещения аптек и экстренных медицинских ситуаций.

Между тем ранее замминистра туризма страны Саввас Пердиос заявил, что Кипр может стать первоклассным зимним туристическим направлением благодаря устойчивой ситуации с COVID-19.

"Кипр может стать первоклассным туристическим зимним направлением благодаря очень хорошей эпидемиологической ситуации по сравнению с другими странами. Тем не менее, развитие туризма будет зависеть от стабильности обстановки, а иностранные туристы будут распределены на категории в зависимости от ситуации с COVID-19 в их странах", — отметил он в начале октября в беседе с корреспондентом местного издания Cyprus Mail.

Г-н Пердиос тогда подчеркнул, что несмотря на пандемию интерес туристов к Кипру сохраняется – это подтверждает число прибытий из Великобритании. Путешественники поехали даже с условием предоставления отрицательного теста на коронавирус.

По его словам, в ноябре и зимой поездками на Кипр заинтересованы туристы из Великобритании и Швеции. "Из-за пандемии туризм находится на перепутье. Нам необходимо изучать новые его виды – сельский, горный, всесезонный", — заключил г-н Пердиос.

По информации «Интерфакса», за время пандемии на Кипре выявлено почти три тыс. случаев заражения COVID-19, 25 человек скончались. Накануне в стране зафиксировали 127 новых случаев при проведении 3,3 тыс. тестов.

/TOURBUS.RU