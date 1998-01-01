Coral Travel решил летать на Занзибар сразу из cеми городов России

Из четырех отечественных туроператоров, которые в осенне-зимнем сезоне полетят в Танзанию, у Coral Travel сейчас — самое большое число городов вылета

Туроператоры продолжают расширять сеть городов вылета на танзанийский остров Занзибар на предстоящий зимний сезон, - сообщил сегодня АТОР. Вслед за ANEX Tour, «Интуристом» и «Пегас Туристик», увеличение географии гордов вылета анонсировал туроператор Coral Travel, причем оно на фоне конкурентов еще и самое масштабное.

Coral Travel увеличивает количество городов вылета в Танзанию до семи – к Москве добавятся Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Самара, Красноярск. Первые рейсы на Занзибар полетят из Москвы полетят 29 октября, из регионов - 9 ноября.

Периодичность всех программ – раз в 10 дней. На маршрутах будет летать ассоциированная с туропеатором авиакомпания Royal Flight на лайнерах Boeing 767-300.

Руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова в беседе с АТОР пояснила, что решение увеличить полетную программу в компании обосновывают устойчивым спросом. «Мы начали предлагать Танзанию из Москвы почти месяц назад. Этого времени было более, чем достаточно, чтобы понять, что интерес к направлению есть – тем болеее, мы накопили статистику запросов на такой перелет со стороны региональных туристов. Поэтому мы решили поставить полетные программы на Занзибар и из регионов», – рассказала Марина Макаркова.

Тур на Занзибар с вылетом из Москвы у Coral Travel можно купить от 63 тыс. руб. на человека при двухместном размещении (отель Kibanda Lodge Nungwi 3*, завтраки).

В Coral Travel напомнили, что сейчас у туроператора представлено 92 отеля на Занзибаре. «Спросом сейчас пользуются как бюджетные, так и дорогие отели категории 5*», – рассказала г-жа Макаркова.«Туристов интересует особенности пляжей и питания, а также возможности организации сафари на материковой части Танзании», – добавила представитель Coral Travel.

Эксперты АТОР считают, что в нынешних условиях с острым дефицитом «экзотики» все заявленные программы состоятся. Не возникнет проблем и с доступностью мест в отелях, так как гостиничная база Занзибара хотя и небольшая, но с учетом отсутствия в этом сезоне основного для Занзибара итальянского рынка, дефицита мест для россиян не предвидится.

Между тем пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина ранее отмечала, что «сразу несколько крупных туроператоров с конца октября по конец марта планируют чартеры в Танзанию, на остров Занзибар. При этом в турагентствах мнения по поводу спроса на Занзибар разделились.

Стоимость путешествия на Занзибар на двоих составит около 160 тыс. рублей с перелетом за неделю, что дешевле, чем на Мальдивах или Сейшелах. Из-за отсутствия зимой альтернативных направлений туры на Занзибар могут быть востребованы и их уже бронируют, хотя и без особого ажиотажа.

При этом в агентствах говорят, что многие туристы ждут скорого начала полетов на Кубу и открытия других популярных зимних пляжных стран – Доминиканы, Вьетнама, Таиланда».

Как сообщили ранее в посольстве Танзании в Москве, "все пассажиры, будь то иностранные граждане или возвращающиеся резиденты, въезжающие в Объединенную Республику Танзанию, обязаны предъявить действительный сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19, пройденном в течение 72-часов до поездки в аккредитованной лаборатории в стране отправления. По прибытии пассажиры с признаками и симптомами заражения COVID-19 могут быть подвергнуты тестированию".

Напомним, что до начала пандемии коронавируса ежегодно Танзанию посещали около 1,5 млн иностранных туристов. При этом, по данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе лишь около 4 тыс. — с туристическими целями.

/TOURBUS.RU