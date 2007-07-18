Ростуризм заявил, что продажа туров с авиаперелетом на курорты Египта незаконна

Неожиданное продолжение получила вчерашняя информация Ассоциации туроператоров России о том, что ряд крупных туроператоров открыли продажи туров на курорты Красного моря регулярными авиарейсами «Аэрофлота» через Каир или со стыковкой в Стамбуле Turkish Airlines и Pegasus.

На этом фоне Ростуризм напомнил туроператорам о запрете продажи туров с транзитным перелетом в аэропорты курортов Египта и уголовной ответственности за его нарушение.

«Федеральное агентство по туризму напоминает, что указом президента Российской Федерации от 02.01.2018 были сняты ограничения на формирование и реализацию туристских продуктов в Египет, установленные ранее, только в части регулярных перевозок в г. Каир. Формирование и/или реализация туристских продуктов, включающих воздушную перевозку (регулярную и (или) чартерную) в другие города Арабской Республики Египет (в том числе транзитную воздушную перевозку через г. Каир и (или) третьи страны) не соответствуют положениям Указа», — говорится в сообщении Ростуризма.

Ведомство подчеркивает, что действия по формированию и реализации таких туров могут представлять угрозу жизни и здоровью российских туристов, поскольку не обеспечивают защиту россиян от возможных преступных и иных противоправных действий.

«В соответствии с законом о защите прав потребителей, потребитель имеет право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни и здоровья. Аналогичные положения содержатся и в правилах оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 18.07.2007 № 452 , согласно которым, «услуги, входящие в туристский продукт, и процесс их оказания должны быть безопасными для жизни, здоровья, имущества потребителя», — сообщает Ростуризм.

В ведомстве напоминают, что за нарушение правил туроператоры и турагенты несут административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность.

Как пояснили "Интерфаксу" в Ростуризме, туроператоры могут продавать туры только с перелетом до Каира. "Туроператоры имеют право реализовывать туры в курортные города Египта при условии, что перелет будет осуществляться в Каир, а дальнейшее передвижения туриста — наземным транспортом", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в связи с этим в АТОР, «Ростуризм де-факто запрещает формирование и продажу любых пакетных турпродуктов на курорты Египта (с перелетом на курорты из Каира или через аэропорты той же Турции), о которых вчера рассказал ряд игроков рынка.

Законным, исходя из позиции Ростуризма, остается формирование туров с транзитом через Каир в третьи страны (например, ОАЭ), а также формирование турпакетов с наземной (автобусной) перевозкой туристов из Каира на египетские курорты Красного моря».

По мнению одного из экспертов Ассоциацией туроператоров, «сегодня мы видим поистине парадоксальную ситуацию. Туроператорам продажа туров с воздушной перевозкой (то есть пакета «перелет+проживание») на курорты Египта запрещена. Но десятки тысяч наших граждан (а с 2105 года - уже и сотни тысяч) свободно приобретали и приобретают на сайтах авиакомпаний, в агрегаторах и системах бронирования билеты и отели в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, сами собирая себе такие же точно «пакеты» – через Каир, Стамбул, Минск, Анталью, просто более дорогие, чем у туроператоров.

В итоге получается очень странно: разве «безопасность» этих граждан, самостоятельных туристов, для нашего государства имеет меньшее значение, чем «безопасность» клиентов туроператоров?»

«В условиях запрета пакетных туров с авиаперевозкой турист просто переплатит за билеты и отель в онлайн-системах – и отдаст эти деньги иностранным агрегаторам, которые, в отличие от туроператоров, не платят налоги в РФ. Такой турист все равно, вопреки всем запретам, полетит в Шарм-эль-Шейх или Хургаду – просто он заплатит иностранцам больше, чем мог бы заплатить легальной российской компании за пакетный тур», - сделали вывод эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU