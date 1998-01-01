Российские авиакомпании просят у правительства 50 млрд рублей

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с просьбой выделить еще 50 млрд руб. субсидий на покрытие расходов авиакомпаний во время пандемии COVID-19, пишет cегодня газета "Ведомости".

"Мы действительно запросили дополнительные средства поддержки в объеме 50 млрд руб.", — сообщил газете глава АЭВТ Владимир Тасун. В пресс-службе Минтранса подтвердили получение такого обращения.

Весной правительство уже выделило на поддержку всех российских авиаперевозчиков 23,4 млрд руб. (источник — резервный фонд). Деньги распределялись из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Их можно было направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

На момент завершения программы поддержки в августе Росавиация одобрила 78 заявок от авиакомпаний на 11,7 млрд руб., включая 7,9 млрд руб., доставшиеся группе "Аэрофлот". Таким образом, нераспределенной осталась половина выделенной государством суммы — 11,7 млрд руб.

Росавиация в связи с этим решила продлить период выдачи COVID-субсидий до сентября, а также скорректировать правила их распределения: добавить в статьи расходов техобслуживание самолетов и их двигателей, увеличить ставку расходов на одного "потерянного" пассажира до 840 руб.

О выделении дополнительных COVID-субсидий авиакомпаниям отраслевые ведомства пока что не заявляли.

В то же время адресная господдержка оказывается "Аэрофлоту". В рамках объявленной допэмиссии Минфин от лица РФ выкупил акции компании на 50 млрд руб., - сообщает газета.

«Изначально рынок рассчитывал, что летом карантин закончится, пассажиропоток восстановится, откроются зарубежные направления. В итоге заграница открылась только с августа.

Сейчас авиакомпании входят в низкий осенне-зимний сезон, когда авиатрафик и так снижен, так что 50 млрд дополнительной господдержки – это тот минимум, который поможет им дожить до весны, это вполне обоснованная сумма», – считает главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров.

По его словам, зимой авиакомпании понесут расходы в связи с плановым ремонтом воздушной техники. «Им нужно выполнить этот ремонт, чтобы весной было на чем летать», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU