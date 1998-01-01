Новости Египет становится ближе TEZ Tour, ПАКС, PAC Group, Pegas Touristik и «Русский Экспресс» все активнее предлагают туры на курорты Красного моря с перелетом через Каир и Стамбул

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, вслед за TEZ Tour и ПАКС открыли продажи туров на египетские курорты Красного моря туроператоры PAC Group, Pegas Touristik и «Русский Экспресс». Разбирались в ценах на туры в Египет с разными стыковками. Напомним, что на сегодняшний день Египет «открыт», однако добраться на курорты Красного моря можно лишь со стыковками или с длительным трансфером из Каира. С момента возобновления авиасообщения с Египтом туроператор TEZ Tour начал предлагать своим клиентам туры на курорты страны на базе регулярных рейсов с прилетом в Каир. На новое для себя направление около месяца назад вышел туроператор ПАКС. Туристы ПАКС сейчас добираются до курортов Египта рейсами «Аэрофлота» через Каир, а также рейсами Turkish Airlines и Pegasus через Стамбул. Возможность отдохнуть на курортах Египта есть и у туристов «Русского Экспресса». Как сообщили в холдинге, туры в Египет с удобными стыковками, как через Каир, так и через Стамбул можно забронировать на платформе динамических туров «Онлайн Экспресс». Рейсы выполняют Turkish Airlines, Pegasus и «Аэрофлот». «В скором времени и на сайте «Русского Экспресса» появятся готовые пакетные предложения», – рассказали в компании. Вчера объявил о запуске продаж туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и туроператор Pegas Touristik. В компании рассказали, что продажи стартуют с 28 октября. Запланированы ежедневные рейсы в Хургаду и в Шарм-Эль-Шейх из Москвы через Анталью. Туры уже рассчитаны и доступны к бронированию на сайте. Отдохнуть вдвоем в отеле категории 4* «все включено» можно в Шарм-эль-Шейхе за 75,2 тыс. р. (тур на ctvm дней, вылет 29 октября). Кроме того, в начале текущей недели турагенты получили рассылку от туроператора PAC Group, в которой также анонсировался старт продаж туров на египетские курорты. «Мы уже опубликовали на сайте цены на самые популярные курорты Египта – Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут выполняться из Москвы в Каир, а также из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле», – сообщили в PAC Group. В пресс-службе туроператора рассказали, что туры на курорты Египта сформированы продолжительностью 6, 7, 10 и 14 ночей. Цены весьма демократичны: провести неделю в отеле Xperience St. George Homestay 4* вдвоем можно всего за 81 тыс. руб. Динамика спроса на Египет в целом радует туроператоров, спрос стабильный, отмечают в АТОР со ссылкой на представителей ПАКС и TEZ Tour. Между тем мнения представителей розничного рынка относительно текущих продаж Египта не столь радужны. По их словам, запросов на туры в Египет через третьи страны действительно поступает много, но до реальных бронирований большая их часть не доходит – возможно, из-за неопределенности в период пандемии. Эксперты АТОР также напоминают, что до Хургады из Каира туристам придется добираться примерно 6 часов. Многие отправляются на отдых с детьми и этот вариант неприемлем для основной массы туристов. Перелет через Турцию тоже привлекает не каждого. В основном же туристы, как и весь рынок, с нетерпением ждут открытия чартерных рейсов. По мнению экспертов, ситуация с расширением объемов перевозки в Египет может проясниться к началу ноября, когда закончится бархатный сезон на турецком направлении. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка