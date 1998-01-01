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22 октября
Египет становится ближе
TEZ Tour, ПАКС, PAC Group, Pegas Touristik и «Русский Экспресс» все активнее предлагают туры на курорты Красного моря с перелетом через Каир и Стамбул
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, вслед за TEZ Tour и ПАКС открыли продажи туров на египетские курорты Красного моря туроператоры PAC Group, Pegas Touristik и «Русский Экспресс». Разбирались в ценах на туры в Египет с разными стыковками.
Напомним, что на сегодняшний день Египет «открыт», однако добраться на курорты Красного моря можно лишь со стыковками или с длительным трансфером из Каира.
С момента возобновления авиасообщения с Египтом туроператор TEZ Tour начал предлагать своим клиентам туры на курорты страны на базе регулярных рейсов с прилетом в Каир.
На новое для себя направление около месяца назад вышел туроператор ПАКС. Туристы ПАКС сейчас добираются до курортов Египта рейсами «Аэрофлота» через Каир, а также рейсами Turkish Airlines и Pegasus через Стамбул.
Возможность отдохнуть на курортах Египта есть и у туристов «Русского Экспресса». Как сообщили в холдинге, туры в Египет с удобными стыковками, как через Каир, так и через Стамбул можно забронировать на платформе динамических туров «Онлайн Экспресс». Рейсы выполняют Turkish Airlines, Pegasus и «Аэрофлот». «В скором времени и на сайте «Русского Экспресса» появятся готовые пакетные предложения», – рассказали в компании.
Вчера объявил о запуске продаж туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и туроператор Pegas Touristik. В компании рассказали, что продажи стартуют с 28 октября. Запланированы ежедневные рейсы в Хургаду и в Шарм-Эль-Шейх из Москвы через Анталью. Туры уже рассчитаны и доступны к бронированию на сайте. Отдохнуть вдвоем в отеле категории 4* «все включено» можно в Шарм-эль-Шейхе за 75,2 тыс. р. (тур на ctvm дней, вылет 29 октября).
Кроме того, в начале текущей недели турагенты получили рассылку от туроператора PAC Group, в которой также анонсировался старт продаж туров на египетские курорты.
«Мы уже опубликовали на сайте цены на самые популярные курорты Египта – Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут выполняться из Москвы в Каир, а также из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле», – сообщили в PAC Group.
В пресс-службе туроператора рассказали, что туры на курорты Египта сформированы продолжительностью 6, 7, 10 и 14 ночей. Цены весьма демократичны: провести неделю в отеле Xperience St. George Homestay 4* вдвоем можно всего за 81 тыс. руб.
Динамика спроса на Египет в целом радует туроператоров, спрос стабильный, отмечают в АТОР со ссылкой на представителей ПАКС и TEZ Tour.
Между тем мнения представителей розничного рынка относительно текущих продаж Египта не столь радужны. По их словам, запросов на туры в Египет через третьи страны действительно поступает много, но до реальных бронирований большая их часть не доходит – возможно, из-за неопределенности в период пандемии.
Эксперты АТОР также напоминают, что до Хургады из Каира туристам придется добираться примерно 6 часов. Многие отправляются на отдых с детьми и этот вариант неприемлем для основной массы туристов. Перелет через Турцию тоже привлекает не каждого.
В основном же туристы, как и весь рынок, с нетерпением ждут открытия чартерных рейсов.
По мнению экспертов, ситуация с расширением объемов перевозки в Египет может проясниться к началу ноября, когда закончится бархатный сезон на турецком направлении.
/TOURBUS.RU
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