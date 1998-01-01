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22 октября
В Израиле — новый министр туризма
Перед Орит Фаркаш-Хакоэн стоит сложная задача во возрождению израильской туротрасли и возвращению ее на докризисный уровень
Как сообщили нам в пресс-службе Министерства туризма Израился, г-жа Орит Фаркаш-Хакоэн сменила на посту министра туризма Израиля Асафа Замира. Как отметили в пресс-службе, перед новым министром туризма стоит сложный вызов - возрождение туризма и постепенное возвращение отрасли на докризисный уровень.
В качестве первых шагов, пока для внутреннего туризма, рассматривается создание «зеленых островов» - закрытых туристических зон с эпидемиологическим контролем на въезде и выезде, что будет способствовать безопасному отдыху, а также возобновление работы семейных коттеджей для отдыха на Севере страны.
Также продолжится работа над улучшением туристической инфраструктуры. «Мы используем вынужденный перерыв в туризме, для обновления туристических объектов, чтобы будущие визиты туристов были еще лучше, чем прежде», - отметила г-жа министр.
Как рассказали также в пресс-службе, Орит Фаркаш родилась в 1971 году в Петах-Тикве. Закончила юридический факультет Еврейского университета в Иерусалиме. Работала юристом, специализировалась на гражданском коммерческом праве.
В 2006 - 2007 годах получала степень магистра в области государственного управления в Гарвардском университете. С апреля 2019 года депутат Кнессета от блока «Кахоль - Лаван». С 17 мая 2020 года - министр стратегического планирования Израиля.
Напомним, что неделю назад правительство Израиля утвердило возможность возобновления полетов в соответствии с программой "открытое небо". Сразу после этого Аэропорт Бен-Гурион начнет работу в новом режиме, соответствующему тому, в котором он функционировал до введения карантина, возобновлены полеты трех израильских и тридцати зарубежных авиакомпаний.
«Произошел новый виток, приближающий нас к возобновлению туризма. Уверен, что новые технологии борьбы с коронавирусом, которых становится все больше, будут способствовать возобновлению туризма между Израилем и странами СНГ уже в обозримом будущем», - отметил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства Государства Израиль в РФ.
Кроме того, в пресс-службе минтуризма рассказали, что подписанное в сентябре в Белом доме соглашение о мире между Израилем и ОАЭ привело к заключению еще одного исторически важного авиационного соглашения между странами. В соответствии с ним будет разрешено 28 еженедельных пассажирских рейсов между городами ОАЭ (Абу-Даби и Дубай) и Израилем (аэропорт Бен-Гурион), а также неограниченное количество чартерных рейсов с аэропортом Рамон (Эйлат).
Ожидается, что прямые рейсы начнутся уже через несколько недель. Соглашение является одним из важнейших первичных плодов мирного договора. Оно также способствует взаимовыгодному развитию туризма и торговли и укрепляет деловые отношения обеих сторон.
«Это очень важное соглашение: Израиль открывается для страны, которая не понаслышке знает, что такое туризм и ценит высокий уровень сервиса. Уверен, что это сотрудничество принесет обеим странам прекрасный опыт и даст новый толчок к развитию отрасли в целом», - отметил в этой связи Владимир Шкляр.
/TOURBUS.RU
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