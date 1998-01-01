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«Аэрофлот» идет навстречу туристам

Национальный авиаперевозчик отменяет плату за внесение изменений во «внутрироссийские» билеты и увеличивает частоту зарубежных рейсов

«Аэрофлот» отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно, - сообщили нам в пресс-службе перевозчика.

Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете. Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота»

«Возможность перебронировать билеты без доплаты может способствовать росту потока туристов на внутренних направлениях на рейсах «Аэрофлота», – считает вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он напомнил, что ранее (в период первого всплеска пандемии коронавируса) авиакомпании уже вводили подобные послабления для привлечения пассажиров.«Сейчас по действующей практике при перебронировании билета по невозвратному тарифу удерживается около 500-1000 р. в зависимости от авиакомпании», – заметил г-н Горин.

Также «Аэрофлот» сообщил, что увеличит c 25 октября 2020 года частоту полётов в Белоруссию (Минск), Швейцарию (Женеву) и на Мальдивы (Мале).

Так, количество рейсов в Минск увеличивается до трёх раз в неделю. Рейсы SU1842 Москва – Минск и SU1843 Минск - Москва будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям.

Аэрофлот увеличит частоту полетов в Женеву и будет выполнять рейсы SU2380 Москва – Женева и SU2381 Женева – Москва три раза в неделю: по четвергам, субботам и воскресеньям.

До четырёх рейсов в неделю увеличится частота полётов на Мальдивы. Рейс SU0320 Москва – Мале запланирован по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Обратный рейс SU0321 Мале – Москва будет выполняться по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Авиакомпания также напомнила, что авиасообщение со столицей Сербии возобновлено с 17 октября 2020 года. Аэрофлот выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва – Белград - Москва по четвергам и субботам.

Кроме того, с 5 ноября будут восстановлены регулярные рейсы в Японию. Рейсы в Токио на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем – дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям).

По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, - добавили в компании.

/TOURBUS.RU