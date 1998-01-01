Деловой туризм медленно восстанавливается

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб», проанализировав бронирования отелей, совершенные представителями бизнеса в третьем квартале 2020, выяснили, что рост спроса на проживание в российских отелях, по сравнению со вторым кварталом, составил 290%. Однако число ночей, которые представители бизнеса провели в российских отелях в третьем квартале, достигло лишь половины объемов прошлого года, а за рубежом – 5%, - сообщает наш специальный корреспондент.

По экспертной оценке, наиболее часто на территории России бизнес-туристы останавливались в трехзвездочных отелях - спрос на эту категорию объектов размещения пострадал в наименьшей степени, хотя и упал, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, вдвое. К тому же, несмотря на рост числа ночей в этой категории объектов размещения на 246% по сравнению со вторым кварталом 2020-го, доля бронирований в трехзвездочных отелях сократилась с 48% до 43%. При этом рост спроса на отели категории 4* составил 435%, а на пятизвездочные отели – 406%.

Доля ночей, проведенных бизнес-туристами в четырехзвездочных гостиницах России, выросла за квартал с 25% до 34% (тем не менее, падение относительно прошлого года составило 56%), а спрос на российские пятизвездочные отели хотя и вырос, но остается небольшим: в самой дорогой категории гостиниц было забронировано только 5% номеров. Вместе с тем во втором квартале 2020 года он составлял 4%, а годом ранее – 6%.

«Видим, как от месяца к месяцу растет интерес бизнеса к живому общению, – восстанавливаются командировки, а в сентябре начали проходить и деловые мероприятия, - прокомментировала ситуацию Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб». - Вместе с тем прогнозировать дальнейшую динамику сложно, так как эпидемиологическая обстановка меняется очень быстро. Октябрь станет показательным месяцем – рост либо продолжится, либо произойдет откат деловой активности в офлайне».

Что касается наиболее востребованных городов среди представителей бизнеса, то постепенно картина возвращается к «доковидным» временам. Так, по итогам третьего квартала первое место заняла Москва, а на втором месте с небольшим отставанием оказался Петербург.

Также вошли в топ-10 по числу забронированных бизнес-туристами ночей в 3 квартале 2020-го такие города, как Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ноябрьск, Уфа, Тюмень, Красноярск и Казань.

Наиболее часто в третьем квартале 2020 года в российских отелях останавливались представители ритейла: на них приходится треть всех ночей, которые бизнес-туристы провели в объектах размещения на территории России. Причем и падение относительно прошлого года не так велико - оно составило лишь 30%.

Занимавшие годом ранее первую строчку представители добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики в 3 квартале 2020 на 45% реже останавливались в российских отелях, хотя доля бронирований представителей этого сектора экономики составила почти четверть от общего числа.

На третьем месте – сотрудники фармацевтических компаний: они в 9 раз увеличили число командировок на территории России в третьем квартале по сравнению с предшествующем периодом.

Больше всего сократили объем проживания в российских отелях представители FMCG-компаний (сфера продаж потребительских товаров) - падение составило 79% по сравнению с прошлым годом.Тем не менее, они заняли 4 строчку.

А вот число ночей, которые сотрудники компаний, занимающихся продажей предметов роскоши, провели в российских отелях, не сократилось – их количество осталось на уровне третьего квартала 2019 года. Вместе с тем, по данным экспертов, погоды они на рынке не делают - на эти компании приходится лишь 2% от общего числа бронирований.

Что касается зарубежных бронирований отелей бизнес-туристами, то она составила лишь 1% от общего числа ночей (на 13% ниже доли прошлого года). Лидерами по проживанию за границей стали представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики (37% от общего объема), FMCG-компании (20%), а также финансовые и консалтинговые компании (8%). IT-компании, которые годом ранее занимали 3 строчку, переместились на пятую: их командировки за рубеж составляют лишь 2% от прежних объемов.

Ситуация в этом сегменте туризма действительно сложная: Санкт-Петербургский международный культурный форум, к примеру, намеченный на середину ноября и предполагавший участие нескольких тысяч человек, на днях был отменен и перенесен на 2021 год. Проведение форума в очном формате без угрозы распространения коронавирусной инфекции среди участников организаторы посчитали невозможным, а проводить его в формате онлайн не стали из-за низкой эффективности.

«В условиях нестабильности заниматься организацией крупных деловых мероприятий — занятие не для слабонервных, - считает глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. - На ближайшее время планировать их в офлайне вряд ли стоит, однако задумываться о проведении в обозримом будущем необходимо».

/TOURBUS.RU