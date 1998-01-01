Тироль накануне зимы: новые трассы, новые отели и новые правила апре-ски

Офис по туризму Тироля познакомил наш портал с новинками горнолыжной инфраструктуры региона, которые появились, несмотря на нынешние сложные времена

Несмотря на обстоятельства, скорректировавшие жизнь во всём мире, в этом году Тироль традиционно инвестировал значительные средства в развитие своей курортной инфраструктуры. Поэтому, как и каждый год, в будущем гостям предложат самые современные условия для отдыха. Помимо новых канатных дорог и модернизации уже имеющихся, по всему Тиролю за лето открылись новые отели. Вместе со стильными новинками и обновлёнными горными хижинами растёт выбор просторных апартаментов с самообслуживанием и шале. Кроме того, меры против Covid-19, зарекомендовавшие себя в Австрии, будут актуальны и в зимнем сезоне 2020/21, - рассказали нам в офисе по туризму Тироля.

Говоря о новинках, подготовленных к наступающему зимнему сезону, в турофисе отметили, что в регионе Серфаус-Фисс-Ладис начнёт работу суперсовременная канатная дорога «12er-Bahn». Она оснащена 8-местными креслами с подогревом сидений, блокировкой от детей и защитными колпаками.

Там же, в Фиссе полностью завершено строительство санной трассы. К зиме будет обновлён нижний участок трассы от Ку-Альм до Зонненбурга и далее до Фисса. Участок шириной три метра имеет свою собственную систему оснежения и освещение. Благодаря не очень крутому уклону трасса идеально подходит для катания всей семьёй.

Курорт Глунгецер обзаведётся новой комбинированной канатной дорогой Tulfein Express, ведущей от Хальсмартер до верхней станции Тульфайн. Она оснащена комфортабельными 6-местными креслами и 10-местными кабинами, и доставит зимних спортсменов на высоту 2000 метров. Откроется новое сооружение в декабре 2020 года.

На горнолыжном курорте Берванг в тирольском регионе Цугшпитц Арена летом началось строительство «Танеллербана» - эта полностью автоматическая кресельная канатная дорога с блокировкой от детей имеет одноместные сиденья и защитные колпаки. В будущем «Танеллербан» заменит старый подъёмник «Танеллеркарлифт».

Наконец, новая Пустертальская лыжня длиной 35 километров с зимнего сезона 2020/21 станет продолжением маршрута Trans Dolomiti. Таким образом появится первый маршрут с полным оснежением между Лиенцем в Восточном Тироле и итальянским олимпийским городом Кортина-д’Ампеццо. Пустертальская лыжня ведёт от Лиенца до Силлиана и рассчитана, как на лыжников-любителей, так и на опытных спортсменов.

Среди новинок костиничной отрасли стоит отметить отель KRAFTalm, расположенный на высоте 1355 метров над уровнем моря, посреди региона Скивельт Вильдлер Кайзер-Бриксенталь. Зимой 2020/21 KRAFTalm откроется после большой реконструкции. Он располагает 29 номерами, каждый со своим характером и тщательно продуманным оснащением. К ним прилагается роскошный вид на долину, на Вильдер Кайзер или Хоэ Сальве. А чтобы ещё больше расслабиться, имеется велнес-отделение с бассейном, сауной, садом и зоной отдыха.

В самом центре Санкт-Антон-ам-Арльберг, между станциями Рендльбан и Гальцигбан появился дизайнерский отель Ullrhaus с 40 комнатами и апарт-сьютами с собственной сауной. В отеле также имеется СПА-отделение с плавательным бассейном, ресторан «а-ля карт» и бар Ullrbar.

В том же Санкт-Антон-ам-Арльберг, всего в нескольких метрах от нижней станции канатной дороги Нассерайнбан, в декабре 2020 года ещё один дизайнерский шедевр Omaela. Четыре современных и одновременно уютных апартамента в просторном доме рассчитаны на комфортный отдых большой семьёй или компанией. Изюминка Omaela – собственное велнес-отделение с сауной в каждом апартаменте.

Наконец в Ишгле заново открылся отель Seiblishof 4*+. Отель предлагает просторные, тщательно отремонтированные номера. Для маленьких гостей открыт детский клуб Unique. А пока дети заняты, взрослые могут воспользоваться эксклюзивным СПА, фитнесс-студией, массажным салоном, или просто посидеть в баре отеля.

И конечно, нужно отметить, что меры безопасности, направленные на предотвращение распространения Covid-19, будут актуальны и в предстоящем сезоне. Горнолыжные инструкторы, гиды и работники отелей и ресторанов проходят регулярное и бесплатное тестирование на выявление коронавируса, а вся туристическая инфраструктура Тироля строго соблюдает все соответствующие правила и рекомендации.

Помимо обязательного ношения масок в общественном транспорте и на канатных дорогах, в очереди на кассу, в ресторанах, также распространена онлайн-продажа билетов, чтобы избежать скопления людей у касс. Максимальный размер групп в лыжных школах – 10 человек, включая инструктора. Зарубежные гости также обязаны предоставить горнолыжной школе отрицательный ПЦР-тест.

На открытых ресторанных площадках, включая бары апре-ски, для гостей будут резервироваться столы. Апре-ски в прежней традиции этой зимой, увы, не будет.

/TOURBUS.RU